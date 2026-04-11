東尾理子、次女の8歳誕生日を報告 成長した近影に反響「可愛い娘ちゃん」 夫は石田純一
プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。次女・つむぎさんが8歳の誕生日を迎えたことを報告し、成長した姿を公開した。
【写真】「可愛い娘ちゃん」東尾理子が公開した、8歳の誕生日を迎えた次女 ※2枚目から
投稿では「次女つむぎ、8歳お誕生日」と報告し、「誰よりも気遣いができて一番チャキチャキ動いて けど末っ子っぽい甘えん坊さんで 私をお母さんに選んでくれて、ありがとう」と、愛情たっぷりに娘の成長ぶりをつづり、母としての思いも明かしている。
また、学校でも祝ってもらったことや、帰宅後にリクエストの海へ出かけたことを報告。「日本とは少し違う特別な日になったかな」と振り返った。「ケーキは無いと思っていたのか、ケーキを見た瞬間のつむぎの息をのむ感情の高まりが、私も嬉しかったよ」とつづっている。
公開された写真には、「HAPPY BIRTHDAY」の飾り付けや、「8」のバルーンがデコレーションされたバースデーケーキを前に手を合わせる次女の姿、砂浜で遊ぶ様子などが収められており、家族で過ごす温かな時間が伝わる内容となっていた。
家庭でのひとときも感じさせる投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「もう8歳か 早いなあ」「可愛い娘ちゃん」「リコが綺麗だから 娘さんも綺麗なんだろな」といった祝福の声が寄せられている。
東尾は俳優・石田純一（72）と2009年12月に結婚。12年11月に長男・理汰郎さん、16年3月に長女・青葉さん、18年4月に次女・つむぎさんが誕生している。
【写真】「可愛い娘ちゃん」東尾理子が公開した、8歳の誕生日を迎えた次女 ※2枚目から
投稿では「次女つむぎ、8歳お誕生日」と報告し、「誰よりも気遣いができて一番チャキチャキ動いて けど末っ子っぽい甘えん坊さんで 私をお母さんに選んでくれて、ありがとう」と、愛情たっぷりに娘の成長ぶりをつづり、母としての思いも明かしている。
公開された写真には、「HAPPY BIRTHDAY」の飾り付けや、「8」のバルーンがデコレーションされたバースデーケーキを前に手を合わせる次女の姿、砂浜で遊ぶ様子などが収められており、家族で過ごす温かな時間が伝わる内容となっていた。
家庭でのひとときも感じさせる投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「もう8歳か 早いなあ」「可愛い娘ちゃん」「リコが綺麗だから 娘さんも綺麗なんだろな」といった祝福の声が寄せられている。
東尾は俳優・石田純一（72）と2009年12月に結婚。12年11月に長男・理汰郎さん、16年3月に長女・青葉さん、18年4月に次女・つむぎさんが誕生している。