＜元義妹は認めない！＞元夫は養育費未払い。孫思う元義両親の「キモチ」に暗雲が…？【第1話まんが】
私はバツイチの会社員、モモコです。子どもは小2の息子レオと小1の娘ユイの2人。元夫タツキと離婚した理由は、タツキがギャンブルにハマりすぎてしまったことです。結婚当初はそんな兆しもなかったのですが、仕事でのストレスが溜まるにつれて、ギャンブルから抜け出せなくなっていました。子どものための貯金まで使うようになり、学資保険を解約しようとしていたところで異変に気づきました。こうして離婚、シングルマザーとなったのでした。
元義父が封筒を手渡してくれました。なかには現金が入っています。私は感謝しつつも複雑な思いを抱えました。養育費の支払い義務があるにもかかわらず、タツキは一向に払おうとしないのです。タツキのギャンブル好きが原因で離婚した私たち。きっとタツキ自身が稼いだお金は養育費になるどころかギャンブル代に消えているのでしょう……。
元義実家からの帰宅後、複雑な思いで封筒を見つめていたら元義妹のアリサさんから電話がかかってきました。不審に思いながらも電話に出ると、アリサさんの激昂した声が聞こえてきました。突然のことに呆然としつつも、私は状況を説明しますが納得してもらえることはなく、そのまま電話は切られてしまいました。私はあまりの剣幕に青ざめて、スマホを見つめることしかできません。
元義両親は、養育費を払わないタツキの代わりに毎月私たちにお金を渡してくれていました。その厚意に感謝しつつも、私の心のなかは複雑です。「このお金はタツキからの養育費ではない」と思うと心が痛むのです。
そんななかアリサさんから電話が。「孫をエサにお金を巻き上げている」と激しく非難されてしまったのです。
電話を切ったあと、今度は元義両親から着信が。お金の受け渡しと会うのを一時的にストップさせてほしいと告げられたのです。平和だった日常が突然崩れ去り、絶望に似た気持ちになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
元義父が封筒を手渡してくれました。なかには現金が入っています。私は感謝しつつも複雑な思いを抱えました。養育費の支払い義務があるにもかかわらず、タツキは一向に払おうとしないのです。タツキのギャンブル好きが原因で離婚した私たち。きっとタツキ自身が稼いだお金は養育費になるどころかギャンブル代に消えているのでしょう……。
元義実家からの帰宅後、複雑な思いで封筒を見つめていたら元義妹のアリサさんから電話がかかってきました。不審に思いながらも電話に出ると、アリサさんの激昂した声が聞こえてきました。突然のことに呆然としつつも、私は状況を説明しますが納得してもらえることはなく、そのまま電話は切られてしまいました。私はあまりの剣幕に青ざめて、スマホを見つめることしかできません。
元義両親は、養育費を払わないタツキの代わりに毎月私たちにお金を渡してくれていました。その厚意に感謝しつつも、私の心のなかは複雑です。「このお金はタツキからの養育費ではない」と思うと心が痛むのです。
そんななかアリサさんから電話が。「孫をエサにお金を巻き上げている」と激しく非難されてしまったのです。
電話を切ったあと、今度は元義両親から着信が。お金の受け渡しと会うのを一時的にストップさせてほしいと告げられたのです。平和だった日常が突然崩れ去り、絶望に似た気持ちになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび