レインボー・ジャンボたかお、“全国で290人”のレア名字明かす 貴重がゆえのプレッシャーも「なにかやらかしたら…」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）が7日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。珍しい名字が明かされた。
【写真】「飯テロやん」ジャンボたかおが披露した実家の67歳母の手料理
この日は、「レア名字VSメジャー名字 あなたのお名前 得する？損する？」というテーマで、芸能界をはじめとしたそれぞれ「レア名字」代表と「メジャー名字」代表の出演者が集結した。
ジャンボは「レア名字」代表として出演。同じくレア名字代表として、宇徳敬子（歌手）、ともしげ（モグライダー）、東儀秀樹（音楽家）、雛形あきこ（タレント）、鞘師里保（元モーニング娘。）、京口紘人（元プロボクサー）、浮所飛貴（ACEes）と、一般人のレア名字代表として美容師の「風呂（ふろ）さん」、専門学校生の「東京（とうきょう）さん」の2人も出演した。
千葉県出身のジャンボの本名は「實方（じつかた）孝生」。この名字は全国で約290人といい、「なにかやらかしたら、その名字の印象めちゃめちゃ悪くなる」というプレッシャーがあると打ち明けた。
そのほかレア名字代表の出演者からは「電話で名字の説明をしてもなかなか理解してもらえない」（浮所）、「自分のニックネームが“呼び捨て”にされているという感覚」（鞘師）、「下の名前で呼ばれたことがほとんどない」（雛形）など、さまざまな悩みが寄せられた。
【写真】「飯テロやん」ジャンボたかおが披露した実家の67歳母の手料理
この日は、「レア名字VSメジャー名字 あなたのお名前 得する？損する？」というテーマで、芸能界をはじめとしたそれぞれ「レア名字」代表と「メジャー名字」代表の出演者が集結した。
ジャンボは「レア名字」代表として出演。同じくレア名字代表として、宇徳敬子（歌手）、ともしげ（モグライダー）、東儀秀樹（音楽家）、雛形あきこ（タレント）、鞘師里保（元モーニング娘。）、京口紘人（元プロボクサー）、浮所飛貴（ACEes）と、一般人のレア名字代表として美容師の「風呂（ふろ）さん」、専門学校生の「東京（とうきょう）さん」の2人も出演した。
そのほかレア名字代表の出演者からは「電話で名字の説明をしてもなかなか理解してもらえない」（浮所）、「自分のニックネームが“呼び捨て”にされているという感覚」（鞘師）、「下の名前で呼ばれたことがほとんどない」（雛形）など、さまざまな悩みが寄せられた。