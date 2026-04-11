定食屋「花だいこん」とは――

おふくろの味と店主の人柄で愛され続けた定食屋さんが、3月、常連客に惜しまれながら幕を下ろしました。

【写真を見る】涙と笑顔の最終日「またどこかで」 愛され続けた定食屋『花だいこん』が27年の営業に幕 熊本・合志市

熊本県合志市須屋に店舗を構える「花だいこん」は平日のランチタイムは連日満席になるほどの人気店です。

豊富な日替わりメニューと、どこか懐かしい家庭の味。

27年にわたり、多くの人に親しまれてきました。

客「おいしいですね」

客「いつ来ても飽きない」

客「懐かしい味ですね」

「何の取り柄もない料理を美味しいって食べてくれる」

店を切り盛りするのは、店主で78歳の緒方きみよさん。

1999年の開店以来、手作り料理を手頃な価格で提供してきました。

花だいこん店主 緒方きみよさん（78）「何の取り柄もないお料理を『おいしい、おいしい』って言って食べてくれるから。そうやって愛してくださったお客さんがいらっしゃるからね、ここまでやってこれたんだと思います。もう感謝しかないですよ、お客様にも従業員の方にもね」

閉店を決めた、その理由は――

近年は、材料費の高騰や人手不足、従業員の高齢化などで厳しい経営を強いられていました。

さらに、店舗の所有者が土地の売却を決めたことも重なり、閉店を決断したのです。

客「もうね、ショック。嘘みたいな」

客「どこで食事をしたらいいんだろうってすごい考えました。ここ以外考えられなくて、すごい残念です」

緒方きみよさん「『もうちょっとやりたいのに』って言ったけどね。毎日腰痛で病院通いしてるぐらいだからね。今が潮時かなと思って。従業員の人には本当に大変申し訳ないけどね。もうやるだけやったと思いました」

長年、店を支えてきた家族や従業員も、その決断を受け止めています。

娘 宮崎久美さん「年配の方ばっかりになって、体力的にみんなちょっとガタがきているからですね。ちょうど良いタイミングかなとも思ったんですけどね」

20年以上働く 黒田洋子さん「まあショックというのはありますけど、ママの体が一番大事だからですね。ゆっくり休んでもらいたいです」

3月31日「花だいこん」最後の営業日

開店前から多くの人が集まる中、緒方さん達はいつもと変わらぬ様子で準備を進めていました。

緒方きみよさん「今日が最後になります。精一杯お客さんのために頑張りましょう。よろしくお願いします」

従業員みんなで「頑張るぞー！」

午前11時。開店と同時に、店はすぐに満席となりました。

厨房では手際よく次々と料理が作られていきます。長年ともに働いてきた従業員の連携は、最終日も変わりません。

常連客との別れ「お互い体にきをつけましょう」

緒方きみよさん「いらっしゃいませ。ごめんなさい、お待たせしましたね」

忙しい合間を縫って、緒方さんは客席へ。

緒方きみよさん「長い間お世話になりまして。本当に感謝しております。これからは体にそれぞれ気を付けましょうね、皆さん。どこかで会いましょう。ありがとうございます」

店には最後の味を求め、多くの人が訪れました。

客「2時間前から並んでました。こんなにおいしくてですね、ボリュームがあって安い所はないからですね。本当残念です」

客「めっちゃ悲しいです。友達とかとよく来たんで、もうちょっと続けて欲しかったかなって思います」

客「子ども達とか近所の奥様方と通ったお店です。27年間お疲れ様でした」

緒方さんも常連客との別れを惜しみます。

緒方きみよさん「おっちゃんも元気でね。泣きそうになる。ありがとうございます」

そして、閉店…

この日出された料理は129食。閉店時刻を1時間過ぎた午後3時、最後の客を見送りました。

緒方きみよさん「気を付けて。ありがとうございます」

娘 宮崎久美さん「父もいなくなったんで、やっぱり支えがいなくなる、だからですね。子どもが支えてあげようかなっていう感じでやってきました。充実した毎日を過ごせて感謝してます。お疲れ様でしたって言いたいです」

緒方きみよさん「感無量。あー、ありがとうございました。皆さんの協力でね、ここまでやってこられました。一人じゃ何もできないけど、人が集まればね、何でもできます。またいつかどこかで店を開くことがあったら、またいらしてもらうように願うばかりですね」

緒方さんの人柄とおふくろの味で、多くの人に愛された「花だいこん」。惜しまれながら27年の歴史に幕を下ろしました。