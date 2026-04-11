「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

阪神は２点を追う九回に劇的な逆転勝利で連勝を飾り、今季初の単独首位に浮上した。中日の守護神・松山に対して先頭の佐藤輝が右翼線二塁打を放つと、続く大山が中前適時打で続いた。ここで代走・植田が二盗を決めると、２死一、三塁から代打・前川が初球を捉えて右翼線へ適時二塁打を放つと、右翼・尾田の失策が絡んで逆転した。先発・村上は７回２失点。デイリスポーツ評論家の西山秀二氏は「坂本のリードは、かわす意識が強すぎた」と指摘した。

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阪神が九回に松山を攻略した。見事な逆転勝ちで強さを見せつけたと言えるだろう。

先発の村上は７回を２失点。粘りの投球が、その後の勝利につながったとも言えるが、あえて注文をつけるなら村上にはこれがエースだという投球を見せてほしかった。

坂本のこの日のリードは、かわす意識が強すぎた。もっとエースの自覚を持たせる気合の入った投球をさせてほしい。

八回に湯浅が新人の花田に犠飛を打たれて追加点を許した場面も、打者の動きを見て判断する必要があった。フォークで空振りを取って１−１となり、花田は外の真っすぐに反応できなかった。明らかに変化球に意識がいっていたのに２−１から簡単に変化球を投げさせて中堅への犠飛となった。

安易にかわそうというリードではなく、基本はアウトローへの真っすぐだ。それがあって初めて変化球が生きる。それが今日は生かされていなかった。

勝ったからよかったではなく、正捕手としてそこは反省すべき点ではないか。