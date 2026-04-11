原日出子、冷蔵庫のありもので作った“家庭料理”を披露 彩り豊かな豪華献立に反響「美味しそうですね」「冷蔵庫のものでチャッと作れるのがすごい」
俳優の原日出子（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。冷蔵庫にある食材で作ったという手料理を披露した。
【写真複数あり】「チャッと作れるのがすごい」原日出子が披露した“冷蔵庫のありもの”で作った家庭料理
投稿では、豚肉とタケノコ、アスパラ、ブロッコリーの蒸し焼き、えのきや大葉、鶏ひき肉、エビミンチを使った春巻き、さっぱりとした大根の和え物、さらに春菊とクリームチーズのリエットなど、具材も豊富な家庭料理が並ぶ。
「冷蔵庫にあるもので」としながらも、彩り豊かで栄養バランスも抜群の献立となっている。
さらに「私は白ワイン 息子はマッコリでいただきました♪」と、家族での食卓の様子も明かし、料理だけでなく、家族との温かい時間も感じられる投稿となっている。
投稿には、「美味しそうですね」「いつかお店を開いてほしいです」「いつも美味しそうなうえに、温かい家庭の雰囲気漂う食卓で感動してしまいます。冷蔵庫の中のもので作るって、主婦の鏡です」「原さんの愛情たっぷりの料理を、息子さんは、食べれるからいいなぁ」「冷蔵庫のものでチャッと作れるのがすごい」「今日も全てが美味しそう」「原さんちの冷蔵庫は、食材の宝石箱や〜！」といったコメントが寄せられている。
【写真複数あり】「チャッと作れるのがすごい」原日出子が披露した“冷蔵庫のありもの”で作った家庭料理
投稿では、豚肉とタケノコ、アスパラ、ブロッコリーの蒸し焼き、えのきや大葉、鶏ひき肉、エビミンチを使った春巻き、さっぱりとした大根の和え物、さらに春菊とクリームチーズのリエットなど、具材も豊富な家庭料理が並ぶ。
「冷蔵庫にあるもので」としながらも、彩り豊かで栄養バランスも抜群の献立となっている。
投稿には、「美味しそうですね」「いつかお店を開いてほしいです」「いつも美味しそうなうえに、温かい家庭の雰囲気漂う食卓で感動してしまいます。冷蔵庫の中のもので作るって、主婦の鏡です」「原さんの愛情たっぷりの料理を、息子さんは、食べれるからいいなぁ」「冷蔵庫のものでチャッと作れるのがすごい」「今日も全てが美味しそう」「原さんちの冷蔵庫は、食材の宝石箱や〜！」といったコメントが寄せられている。