ギャル曽根、「同じ病院で同じ日に出産」仲良しの有名人ママと共演 “奇跡の関係”に櫻井翔も「すご！」と驚き
タレントのギャル曽根が、9日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。同じ日に同じ病院で出産した有名人と共演した。
【写真】夫＆3人の子どもたちとの家族ショットで笑顔のギャル曽根／仲良しの有名人ママとの共演ショット
この日は、「お家のお悩みを解決したい人たちの夜会」と題して放送。“片付けられない”石田純一の寝室に初潜入し、Travis Japanの川島如恵留、中村海人らが全力で部屋を綺麗にしていくロケの様子を届けた。
ロケには、石田の妻の東尾理子が助っ人として呼んだ、タレントのギャル曽根も登場。東尾とギャル曽根は「第1子を同じ病院で同じ日に出産した、仲良しのママ友」だと明かされ、スタジオの嵐・櫻井翔は「すご！そんなことあるんだ」と驚きの声を挙げていた。
東尾は、2009年12月に石田と結婚。12年11月に長男、16年3月に長女、18年4月に次女を出産している。
一方、ギャル曽根は、2011年7月にテレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚し、翌12年11月に長男、16年1月に長女、23年11月に次女が誕生した。
【写真】夫＆3人の子どもたちとの家族ショットで笑顔のギャル曽根／仲良しの有名人ママとの共演ショット
この日は、「お家のお悩みを解決したい人たちの夜会」と題して放送。“片付けられない”石田純一の寝室に初潜入し、Travis Japanの川島如恵留、中村海人らが全力で部屋を綺麗にしていくロケの様子を届けた。
ロケには、石田の妻の東尾理子が助っ人として呼んだ、タレントのギャル曽根も登場。東尾とギャル曽根は「第1子を同じ病院で同じ日に出産した、仲良しのママ友」だと明かされ、スタジオの嵐・櫻井翔は「すご！そんなことあるんだ」と驚きの声を挙げていた。
東尾は、2009年12月に石田と結婚。12年11月に長男、16年3月に長女、18年4月に次女を出産している。
一方、ギャル曽根は、2011年7月にテレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚し、翌12年11月に長男、16年1月に長女、23年11月に次女が誕生した。