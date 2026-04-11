見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

■第3週「春一番のきざし」

りん（見上愛）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを、常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため、英語の勉強を始めることに。そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し、家族4人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂樹里）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき、鹿鳴館で働き始めていた。