劇場版三部作がついに完結！5月29日(金)全国公開『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』、メインビジュアル＆予告第二弾解禁！主題歌はアイナ・ジ・エンドに決定！

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5月29日(金)全国公開の『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』。このたび、メインビジュアル、予告第二弾、主題歌、追加キャストが一挙解禁となった。

2000年代にテレビ放送されて以降、ファンから根強く愛され続けている『モノノ怪』。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語だ。

その完全新作劇場版・三部作が2024年に始動した。第1作『劇場版モノノ怪 唐傘』は驚異のロングラン上映を記録。続く2025年3月には続編となる『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。加速する物語と深まる人物描写、進化したグラフィックに対する絶賛は国内にとどまらず、カナダ・ファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を2作連続で受賞する快挙を成し遂げた。 そして2026年5月――謎と思惑が渦巻く秘められた女の園・大奥を舞台にした壮大なサーガが、第三章にして完結を迎える。

第三章では、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫る。大奥誕生の陰にあった真実、そして時を超えて交錯する切なくも凄絶な情念――。その真実を薬売りが見据えた時、大奥を根底から揺るがすシリーズ最恐のモノノ怪が出現する。闘いの果てに待つのは、誰もが想像し得ない展開と壮絶極まりないラスト。いざ、最後の“救済の儀”が始まる――。

今回解禁されたメインビジュアルには、これまで誰も見たことのない薬売りの衝撃的な姿が描かれている。『モノノ怪』を象徴する絢爛豪華な極彩色の世界観から一転、白を基調とした空間に儚げに佇む薬売り。顔の模様や着物の色彩がその身からにじみ出し、美しく漂うさまは、まるでこの世から消えゆく最期の一瞬を捉えたかのように、彼を待ち受ける運命を鮮烈に予感させる。

あわせて解禁された予告第二弾は、「モノノ怪は、斬らねばならぬ」という薬売りの力強いセリフで幕を開ける。前半では、『モノノ怪』の世界観や薬売りの目的を示すナレーションが織り込まれ、ファンはもちろん、初めて本作に触れる人も自然と作品の世界へ引き込まれる構成だ。第三章のメインキャラクターとなる大奥最高位の女性・幸子の表情からは、悲しみや苦悩、そして孤独もうかがえる。後半では、「もっと愛したかった」「そなたを幸せにはできぬ」「私は水になりたい」といった、登場人物たちの思いを宿した言葉が交錯。大奥にモノノ怪が現れた理由、そしてその奥に潜む真相へと迫る物語の一端が浮かび上がる。

さらに、主題歌はアイナ・ジ・エンドが自ら書き下ろした「No Epilogue」に決定した。アイナ・ジ・エンドは『劇場版モノノ怪』第一章・第二章に続き、完結編となる第三章でも主題歌を担当する。「モノノ怪に出てくるみんなの人生は終わらない！終わらせたくない！」という思いから生まれた本楽曲は、登場人物たちの心に深く寄り添い、シリーズの終幕に鮮やかな余韻を残す一曲となっている。

あわせて追加キャストも解禁された。150年前の三代目天子の乳母であり、正室以上の権力を持っていた天局（あまのつぼね）役を、ゆかなが務める。ゆかなは、2007年放送のテレビアニメ『モノノ怪』を皮切りに、劇場版第一章では麦谷役、第二章ではサヨ役として出演。第三章では大奥の秘密に深く関わる重要人物として再び登場する。「物語と同じく、物事には必ず始まりがあります。今回の蛇神に、そしてこの一連の物語にある形真理を見届けていただけますよう…ただ、願っております」と、シリーズを通して『モノノ怪』に携わってきた歩みを感じさせるコメントを寄せている。

加えて、「御水様」信仰の司祭である溝呂木北斗の先祖・溝呂木朔（みぞろぎさく）役は竹本英史が担当。竹本もテレビシリーズで「退魔の剣」をはじめ様々な役どころを務めた、本作ゆかりのキャストのひとりだ。竹本は、「初めまして、劇場版！お久しぶりです、モノノ怪！私から言えるのは一言だけ。『凄い映画だから観た方が良いよ』」と、ユーモアを交えながら本作の魅力を語っている。

さらに、劇場版第一章から登場し、独特の存在感で人気を集める坂下役・細見大輔からもコメントが到着。「作品を重ねるごとに薬売りとの関係がどんどん近づいていくのが、嬉しいと共に別れの時も近づいているんだなぁと寂しい気持ちも…」と、シリーズ完結への思いをにじませている。最終章を彩る歴代キャスト陣の集結にも、ぜひ注目してほしい。

＜アイナ・ジ・エンド コメント＞



大好きなモノノ怪の劇場版第一章〜第三章まで主題歌を務めさせていただきました、アイナ・ジ・エンドです。

フィナーレ感のある第三章ですが、モノノ怪に出てくるみんなの人生は終わらない！終わらせたくない！

そんな気持ちで“No Epilogue”という曲を作りました。

それぞれの愛の形へ、私なりの花を添えられますように。

＜アイナ・ジ・エンド プロフィール＞

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動、翌年メジャーデビュー。21年に全曲作詞作曲の1stアルバム『THE END』をリリースし、現在はソロとして活動中。TBS系日曜劇場『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』主題歌「宝者」、映画「変な家」主題歌「Frail」など新曲を続々リリース。アーティスト活動と並行して22年、日本初上演となるブロードウェイミュージカル「ジャニス」では主演のジャニス・ジョプリン役を演じ、23年10月には岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を務め、数々の名誉ある賞を受賞。25年にリリースした「革命道中 - On The Way」が話題となり、国内外問わず様々なチャートにランクインし、『第76回NHK紅白歌合戦』にソロとして初出場を果たす。『劇場版モノノ怪』では第一章『唐傘』から第三章『蛇神』まで三部作すべての主題歌を担当した。

＜キャストコメント＞

天局役：ゆかな

物語と同じく、物事には必ず始まりがあります。たとえ自分の目線のその時に形骸化し違和感のあることでも、その始まりにはきっと何かの理由があったはず。

唐傘にも火鼠にも形真理がありました。

今回の蛇神に、そしてこの一連の物語にある形真理を見届けていただけますよう…ただ、願っております。

天局

三代目天子の乳母。天子の正室（御台所・みだいどころ）以上の権力を持っていた。大奥誕生と「御水様」信仰に深い関わりがある。

溝呂木朔役：竹本英史

みなさま『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』にて「溝呂木朔役」を演じさせていただきます竹本英史です。初めまして、劇場版！お久しぶりです、モノノ怪！ありがとうございます！よろしくお願いします！

この度の役どころは「溝呂木北斗の先祖」です。はい、皆さん混乱してますね？

先祖！？むか〜しむかしの人！？じゃ北斗とどう関わるの？何者なの？？？

って。むふふふふ。さてどうでしょう？私から言えるのは一言だけ。

「凄い映画だから観た方が良いよ」

さぁ！謎は是非！劇場にて！その目で！お確かめください！お楽しみに！

溝呂木朔

溝呂木北斗の先祖。

坂下役：細見大輔

作品を重ねるごとに薬売りとの関係がどんどん近づいていくのが、嬉しいと共に別れの時も近づいているんだなぁと寂しい気持ちも…全ての謎が明かされる『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』面白くないわけがない！是非劇場に足をお運びください！大画面で薬売りの活躍と、ついでに坂下も応援してください！

坂下

大奥の警備を司る広敷番(ひろしきばん)。当初は薬売りを警戒していたが、今ではすっかり心を許している。最近腰を痛めてしまった。

●作品情報

『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』

＜あらすじ＞

退魔の剣を携えた薬売り（神谷浩史）と唐傘による死闘、その後に巻き起こった火鼠との決戦というモノノ怪が絡んだ２つの大事件を経て、遂に平穏が訪れたように思われた大奥。だが、薬売りは未だ消えない“何か”の気配を感じ取り、警戒を続けていた。そんな折、世を統べる天子（入野自由）の正室である御台所・幸子（種粼敦美）が待望の男児を授かるも喜びは束の間、周囲の期待と祈りは届かず亡くなってしまう。

世継ぎを産むことで天子との形だけの夫婦関係を変えたいと望んでいた幸子は、どん底のなか大奥の存在を覆す恐るべき謀略に巻き込まれてゆく。取り返しのつかない犠牲がまるで報われない無念と行き場をなくした怒りは、やがて怨念へと脱皮し始め――。大奥内の信仰“御水様”の司祭・溝呂木北斗（津田健次郎）は、事の成り行きを神妙な面持ちで見つめていた。時を同じくして、不自然な地揺るぎ（地震）が大奥内で頻発。まるで巨大な生き物が這いずるかのような不気味な胎動とどこからか舞い落ちる三角の鱗、それを皮切りに女中が身体をねじり潰され、絞め殺される怪事件が発生。駆け付けた薬売りの前に姿を現したのは、大蛇の形を宿したモノノ怪・蛇神だった。にらみ合いの末に一時は御札で撃退するも、【形・真・理】の三様を突き止めねば“退魔の剣”は抜けず、蛇神を斬ることはできない。蛇神は何処より生まれ出ずる怪異なのか、なぜ大奥を吞み込むほどの怒りを宿すに至ったのか、そして今、鎌首をもたげ動き出した理由は――その根源は150年の時をさかのぼり、大奥誕生の真相に秘められていた。

かつて、三代目天子の乳母・天局（ゆかな）が生み出した大奥。その仕組みにより泰平の世が続き、いまでは「御水様」として崇められているというが……。不穏な気配を感じ取った薬売りは祭壇の中心部である祠へと赴き、これまで決して語られなかった天下を揺るがす衝撃の真実を知る！三代目御台所（沢城みゆき）と天局の因縁、溝呂木家の秘密――さらには、大奥でモノノ怪が立て続けに出現した背景も暴かれ、全ての線が一本につながる。大奥の負の歴史そのものといえるモノノ怪に、全てを懸けて立ち向かってゆく薬売り。だが、積年の恨みを己が力とし、想像を絶する強さを有する蛇神を前にかつてないほどの窮地に追い詰められ……。命に牙が迫るなか、さらに予測不能の異常事態が畳みかける！最大の危機に直面した薬売りの運命は――。

【キャスト】

薬売り：神谷浩史

幸子：種粼敦美

天子：入野自由

溝呂木北斗：津田健次郎

水光院：榊󠄀原良子

アサ：黒沢ともよ

時田フキ：日笠陽子

大友ボタン：戸松 遥

時田三郎丸：梶 裕貴

嵯峨平基：福山 潤

坂下：細見大輔

時田良路：チョー

藤巻：堀川りょう

天局：ゆかな

常磐井：平野 文

カワ：本多真梨子

溝呂木朔：竹本英史

三代目御台所：沢城みゆき

主題歌

「No Epilogue」アイナ・ジ・エンド（avex trax）

【スタッフ】

総監督：中村健治

監督：越田知明

脚本：新 八角

キャラクターデザイン：永田狐子

アニメーションキャラデザイン・総作画監督：高橋裕一

美術設定：上遠野洋一

美術監督：倉本 章 斎藤陽子

美術監修：倉橋 隆

色彩設計：辻󠄀田邦夫

ビジュアルディレクター：泉津井陽一

3D監督：白井賢一

編集：西山 茂

音響監督：長崎行男

音楽：岩崎 琢

プロデューサー：佐藤公章 成瀬晃一 加藤はるか 上松南菜子

企画プロデュース：山本幸治

製作・配給：ツインエンジン

制作：スタジオカフカ EOTA

Ⓒツインエンジン

関連リンク

『劇場版モノノ怪』公式サイト

https://www.mononoke-movie.com/

『モノノ怪』十五周年記念サイト

https://www.mononoke-15th.com/