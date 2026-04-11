「オレにはできない、感謝してる」と言えますか？ 愛想を尽かされる夫と慕われる夫の境界線【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

子育て中の地雷ワード『じゃ、オレが仕事を辞めて専業主夫になってもいいよ？』

不可能なことを押しつけるモラハラ発言

口論の最中に、専業主婦なりの苦労を訴えたときなどに、夫から見下したような態度と共に発せられるひと言。妻からしてみれば、「オレと同じくらい稼いだら？」「人の苦労も知らないで自分だけつらい思いしてるアピールかよ」などと思っていると感じるはずです。

夫側は「誰の稼ぎでメシが食えてるんだ」的な昭和臭プンプンの基本姿勢で言うことの多いセリフですが、よほどのキャリアを積んだ女性が休職中というのであればいざ知らず、現状明らかに不可能なことを要求することでマウントをとろうとする態度です。夫の器の小ささを浮き彫りにするばかりか、夫婦間に修復しがたい亀裂を入れる危険性すら秘めたワードといえます。

地雷ワードの言い換え「オレにはできないことをやってくれて、感謝しているよ」

妻は、自分がやっていることを夫にもやってもらいたいわけではなく、やってみると「実は大変」ということを夫にわかってもらいたいだけなのです。夫は素直に感謝の気持ちを伝えましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち