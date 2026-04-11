来週の主な予定 植田日銀総裁 ECB総裁と英中銀総裁 中国貿易収支にIMF世銀会合 来週の主な予定 植田日銀総裁 ECB総裁と英中銀総裁 中国貿易収支にIMF世銀会合

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来週の主な予定 植田日銀総裁 ECB総裁と英中銀総裁 中国貿易収支にIMF世銀会合



・IMF世銀会合 米イラン戦争受け世界経済成長見通しを引き下げへ

・中国GDP 1月-2月の輸出急増受け成長加速見通し、5%上回る可能性

・中国貿易収支 米イラン戦争の影響で3月の輸出は大幅鈍化の見通し

・植田日銀総裁 4月会合前「最後の手がかり」原油高でタカ派化警戒

・ラガルドECB総裁 米イラン停戦でインフレ懸念後退、タカ派色緩和か

・ベイリー英中銀総裁 市場の利上げ予想「先走り」牽制、ハト派維持か



13日（月）

植田日銀総裁、信託大会で挨拶

ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席

ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）

IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）

CRU世界銅会議（サンディエゴ、15日まで）

OPEC月報



14日（火）

日本20年利付国債入札（7000億円程度）

中国貿易収支（3月）

米生産者物価指数（3月）

ベイリー英中銀総裁、討論会出席

マン英中銀委員、討論会出席

グリーン英中銀委員、講演

ラガルドECB総裁、イベント講演

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演

バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）

バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説

IMF世界経済見通し・世界金融安定報告書



15日（水）

訪日外客数（3月）

米週間石油在庫統計

米輸入物価指数（3月）

米対米証券投資（2月）

米NY連銀製造業景気指数（4月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席

ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席

シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席

スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）

ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）討論会出席

ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見



16日（木）

豪雇用統計（3月）

豪消費者インフレ期待（4月）

中国GDP（第1四半期）

中国新築住宅販売価格（3月）

中国鉱工業生産・小売売上高（3月）

英貿易収支（2月）

ECB議事録（3月19日開催分）

米新規失業保険申請件数（11日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）

チュディン・スイス中銀理事、イベント講演

レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席

カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席

テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席

テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席

シュナーベルECB理事、IMFマクロ経済会議出席

シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）

G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）



17日（金）

米景気先行指数（3月）

ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



18日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



※予定は変更することがあります

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