◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。首位と９打差の通算２アンダー、１６位でホールアウト。自身の日本人歴代最長記録を更新し、１２年連続の決勝ラウンド進出を果たした。

オーガスタの名物、アザレア（西洋ツツジ）をほうふつさせる、鮮やかなピンク色のウェアに身を包んだ。ウッドでのティーショットをフェアウェーに運ぶと、アイアンでの第２打をピン右１２メートルへ。３打目のパットは１・８メートルショート。パーパットをカップ右に外して３パットのボギーとなった。

２番パー５は、３３７ヤードのビッグドライブ。グリーン左手前のバンカーからの３打目を、ピン上２メートルに寄せてバーディーを奪い返した。

３番パー４は、積極的にドライバーを振りぬき３２９ヤードかっ飛ばすと、第２打をピンそば１メートルへ寄せて連続バーディー。

４番パー３は、アイアンでのティーショットをグリーン手前のバンカーに入れてボギーとなった。

４９５ヤードの難関５番パー４は、ドライバーショットが左バンカーへ。２メートルのパーパットを沈めてナイスパーでしのいだ。

６番パー３は、アイアンでのティーショットをピン上６メートルへ。下りのパットを冷静に沈めて喝采を浴びた。

９番パー４はティーショットを左の松林へ曲げた。アイアンでピン上５メートルへ、会心のリカバリーショットを見せてパトロン（観客）を沸かせた。下りのバーディーパットをねじ込むバーディー。首位と５打差の暫定１７位で後半に突入した。

１２番パー３は、アイアンでのティーショットをグリーン奥のバンカーへ。第２打を寄せられずにボギーが先行した。

１４番パー４はドライバーを振りぬき、３３１ヤード先のフェアウェーに運んだ。７メートルを沈めて伸ばした。

１５番パー５は、グリーン右手前からの第３打をピン左３メートルに寄せて連続バーディーとした。

最終１８番はドライバーで左の林に曲げた。第２打はフェアウェーに出すだけで、３メートルのパーパットが右に外れてボギー締めとなった。

大会史上４人目の連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が、７つ伸ばして通算１２アンダーで単独首位を独走している。

松山はホールアウト後、「いいのか悪いのか。ちょっと判断ができないようなラウンドでした。まぁ、調子自体は、全て悪くない感じでプレーできていたと思うんですけど。ただ、やっぱりもったいないミスが多かったなという感じですね」と振り返った。世界ランク２位のマキロイが６５をマークし、２位に６打差をつけて単独首位を独走中。最終日２度目の優勝に向けては「（首位のマキロイと）１０打差だと思うので。でも、２位とは４打差なので。ちょっと１人が突っ走っている状況ですけど。まあ、どういう風になっても昨日、今日みたいなゴルフを続けるとチャンスはないと思いますけど。それに数字が近づくように、僕は頑張っていきたいなと思います」と不屈の闘志で５年ぶり２度目の優勝を目指すことを誓っていた。