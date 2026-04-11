タレント浜村淳（91）が11日のMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）を休演した。

前週に続き2週連続の休演。代演した同局・福島暢啓アナウンサーは冒頭「先週に引き続きまして、今週も浜村淳さんがお休みとなりました」と話し、自身が代演することを告げた。

アシスタントの浪江野陽子が「浜村さんが聴いてくれてるといですけどね」と言うと、「そうですね、うれしいですけどね」と福島アナも応じた。

同局は前日、スポニチの取材に「検査入院のため休演」と説明した。

4日も検査入院を理由に浜村は欠席し、フリーアナウンサー・森たけしが代演していた。

12日に放送する同局「浜村淳の歌の宝石箱」（日曜前5・30）についても浜村は休演し、福島アナが代演する。前週5日は事前に収録済みだったため、浜村が出演していた。

浜村は昨年10月末に大腸がんの治療のため手術を受けると発表。11月5日に退院し、同8日から「ありがとう〜」に復帰した。

今年3月7日には、検査入院のため同番組を休演した。また、例年司会で出演している「大阪シネマフェスティバル」が同8日に行われたが、こちらも欠席。翌週14日の放送で復帰した。