【2026年・新年度最強運ランキング】運気はどう動く？　星座×血液型占いTOP31〜40

出会いも変化も増える新年度。2026年4月から始まる1年、あなたの運命はどう動く？

星座×血液型で読み解いた総合運をランキングで一挙公開。新しい環境や出会いが始まる新生活シーズンだからこそ、自分の運気の流れを知っておくことが大切です。気になる順位の中に、これからの毎日を前向きにするヒントがきっと見つかるはず。

全48位の中から、今回は31〜40位を公開します！

■2026年4月〜2027年3月 星座×血液型ランキング

31位 おうし座×AB型

32位 みずがめ座×B型

33位 おとめ座×O型

34位 ふたご座×A型

35位 てんびん座×A型

36位 おひつじ座×O型

37位 いて座×AB型

38位 やぎ座×B型

39位 うお座×B型

40位 おひつじ座×B型

気になる順位はチェックできましたか？ マイナビウーマンでは全48位のランキングを公開中。こちらからあなたの順位を確認して、前向きな新年度を過ごすヒントを見つけてみてくださいね。

＜1位〜10位はこちら＞

＜11位〜20位はこちら＞

＜21位〜30位はこちら＞

＜41位〜48位はこちら＞

（監修：法演、画像・文：マイナビウーマン編集部）