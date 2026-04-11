【2026年・新年度最強運ランキング】運気はどう動く？　星座×血液型占いTOP31〜40

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出会いも変化も増える新年度。2026年4月から始まる1年、あなたの運命はどう動く？

星座×血液型で読み解いた総合運をランキングで一挙公開。新しい環境や出会いが始まる新生活シーズンだからこそ、自分の運気の流れを知っておくことが大切です。気になる順位の中に、これからの毎日を前向きにするヒントがきっと見つかるはず。

全48位の中から、今回は31〜40位を公開します！

■2026年4月〜2027年3月　星座×血液型ランキング

31位　おうし座×AB型
32位　みずがめ座×B型
33位　おとめ座×O型
34位　ふたご座×A型
35位　てんびん座×A型
36位　おひつじ座×O型
37位　いて座×AB型
38位　やぎ座×B型
39位　うお座×B型
40位　おひつじ座×B型

気になる順位はチェックできましたか？　マイナビウーマンでは全48位のランキングを公開中。こちらからあなたの順位を確認して、前向きな新年度を過ごすヒントを見つけてみてくださいね。

＜1位〜10位はこちら＞
＜11位〜20位はこちら＞
＜21位〜30位はこちら＞
＜41位〜48位はこちら＞

（監修：法演、画像・文：マイナビウーマン編集部）