【2026年・新年度最強運ランキング】新しい季節を過ごすヒントに！　星座×血液型占いTOP21〜30

出会いも変化も増える新年度。2026年4月から始まる1年、あなたの運命はどう動く？

星座×血液型で読み解いた総合運をランキングで一挙公開。新しい環境や出会いが始まる新生活シーズンだからこそ、自分の運気の流れを知っておくことが大切です。気になる順位の中に、これからの毎日を前向きにするヒントがきっと見つかるはず。

全48位の中から、今回は21〜30位を公開します！

■2026年4月〜2027年3月 星座×血液型ランキング

21位 おとめ座×A型

22位 ふたご座×B型

23位 てんびん座×B型

24位 おうし座×B型

25位 かに座×B型

26位 しし座×AB型

27位 さそり座×B型

28位 いて座×A型

29位 やぎ座×AB型

30位 うお座×O型

気になる順位はチェックできましたか？ マイナビウーマンでは全48位のランキングを公開中。こちらからあなたの順位を確認して、前向きな新年度を過ごすヒントを見つけてみてくださいね。

＜1位〜10位はこちら＞

＜11位〜20位はこちら＞

＜31位〜40位はこちら＞

＜41位〜48位はこちら＞

（監修：法演、画像・文：マイナビウーマン編集部）