【2026年・新年度最強運ランキング】新しい季節を過ごすヒントに！ 星座×血液型占いTOP21〜30
出会いも変化も増える新年度。2026年4月から始まる1年、あなたの運命はどう動く？
星座×血液型で読み解いた総合運をランキングで一挙公開。新しい環境や出会いが始まる新生活シーズンだからこそ、自分の運気の流れを知っておくことが大切です。気になる順位の中に、これからの毎日を前向きにするヒントがきっと見つかるはず。
全48位の中から、今回は21〜30位を公開します！
■2026年4月〜2027年3月 星座×血液型ランキング
21位 おとめ座×A型
22位 ふたご座×B型
23位 てんびん座×B型
24位 おうし座×B型
25位 かに座×B型
26位 しし座×AB型
27位 さそり座×B型
28位 いて座×A型
29位 やぎ座×AB型
30位 うお座×O型
気になる順位はチェックできましたか？ マイナビウーマンでは全48位のランキングを公開中。こちらからあなたの順位を確認して、前向きな新年度を過ごすヒントを見つけてみてくださいね。
＜1位〜10位はこちら＞
＜11位〜20位はこちら＞
＜31位〜40位はこちら＞
＜41位〜48位はこちら＞
（監修：法演、画像・文：マイナビウーマン編集部）