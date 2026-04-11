映画監督が集団暴行で死亡→加害者がユーチューブで謝罪「私が殺害犯です」…遺族激怒「火に油を注ぐな」

韓国で映画監督を集団暴行して死亡させた加害者が、YouTubeチャンネルに出演して謝罪した。これに対し、キム監督の遺族側は激しい憤りをあらわにしている。

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4月9日、YouTubeチャンネル「カラキュラ探偵事務所」には「私はキム・チャンミン監督の殺害犯です」と題した動画が投稿された。

動画に出演した加害者の男は、「故人となられたキム・チャンミン監督と、被害者の遺族の方々に本当に申し訳なく、謝罪の言葉を伝えたい」と謝罪した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男はユーチューブを通じて、昨年の暴行事件の後である先月に「ポミン（犯人）」という名前で「ヤンアチ（チンピラ）」というタイトルの音源をリリースした理由についても釈明。「あの事件が起きる前から準備していたもので、私が以前長く付き合っていた初恋の話をHIPHOP風にしたものだ」とし、活動名を「ポミン」とした理由についても「自分が寅年と相性がいいと言われたからだ」と明かした。韓国語で虎は「ポム」と呼ばれる。

ユーチューブを通じた男の公開謝罪に遺族は激怒している。キム・チャンミン監督の父親は『JTBC』とのインタビューで、「なぜ火に油を注ぐように、さらに人を刺激するのか」とし、「なんて的外れな言い分で被害者をさらに傷つけるのか」と憤った。キム・チャンミン監督の遺族は、事件発生から5か月以上が経過しても、加害者から直接的な謝罪は受けていないと明かしている。

キム・チャンミン監督は昨年10月20日未明、発達障害のある息子と京畿道九里（キョンギド・クリシ）の飲食店を訪れた際、他の客と騒音をめぐってトラブルになり、拳で殴られて倒れた。約1時間後に近隣の病院へ搬送されたキム監督は意識を回復することなく、昨年11月7日に脳死と判定され、臓器提供を通じて4人に新たな命を分け与えて亡くなった。

警察は事件当初、キム・チャンミン監督と加害者たちの争いを「双方暴行」と判断していたと伝えられている。事件の送致を受けた議政府（ウィジョンブ）地検・南楊州（ナミャンジュ）支庁は、検事3人と捜査官5人による専任チームを構成し、捜査に乗り出している状態だ。

法務部のチョン・ソンホ長官は去る7日、この事件について「真相を徹底的に究明し、実体的真実を明らかにして、加害者たちに厳正な処罰が下るようにする」と述べている。

（記事提供＝時事ジャーナル）