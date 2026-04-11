― ダウは269ドル安と3日ぶりに反落、米イランの協議控え持ち高調整の売り優勢、ナスダックは8日続伸 ―

ＮＹダウ 　　　47916.57 ( -269.23 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　6816.89 ( -7.77 )
ＮＡＳＤＡＱ 　22902.89 ( +80.47 )
米10年債利回り　　4.319 ( +0.039 )

ＮＹ(WTI)原油 　　96.57 ( -1.30 )
ＮＹ金 　　　　　4787.4 ( -30.6 )
ＶＩＸ指数　　　　19.23 ( -0.26 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　57385 ( +525 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　57390 ( +530 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース