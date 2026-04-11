米国市場データ ＮＹダウは269ドル安と3日ぶりに反落 （4月10日）
― ダウは269ドル安と3日ぶりに反落、米イランの協議控え持ち高調整の売り優勢、ナスダックは8日続伸 ―
ＮＹダウ 47916.57 ( -269.23 )
Ｓ＆Ｐ500 6816.89 ( -7.77 )
ＮＡＳＤＡＱ 22902.89 ( +80.47 )
米10年債利回り 4.319 ( +0.039 )
ＮＹ(WTI)原油 96.57 ( -1.30 )
ＮＹ金 4787.4 ( -30.6 )
ＶＩＸ指数 19.23 ( -0.26 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57385 ( +525 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57390 ( +530 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 47916.57 ( -269.23 )
Ｓ＆Ｐ500 6816.89 ( -7.77 )
ＮＡＳＤＡＱ 22902.89 ( +80.47 )
米10年債利回り 4.319 ( +0.039 )
ＮＹ(WTI)原油 96.57 ( -1.30 )
ＮＹ金 4787.4 ( -30.6 )
ＶＩＸ指数 19.23 ( -0.26 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57385 ( +525 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57390 ( +530 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース