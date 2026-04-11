４月１１日放送【シューイチ★セブン】並ぶ価値あり！行列の常識を変える！？待たせない絶品グルメ店
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、行列必至！並んででも食べたい人気グルメ店の
「お客さんを待たせない工夫」を徹底調査！
《出演》
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）
杉原凜（日本テレビアナウンサー）
《取材した店舗》
★料理提供まで1分！角煮が人気の定食店
「竈門ご飯 一穀 池袋西口店」
所在地：東京都豊島区西池袋5丁目2-3 平凡立教前ビルA館
営業時間： 11:00〜22:00(21:30LO)
紹介メニュー：豚の角煮定食 1400円
【いくら付き】サーモンレアカツ定食 2500円
「功刀屋（くぬぎや） 新宿御苑店」
所在地：東京都新宿区新宿1丁目7-2
営業時間： 10:00〜19:00
紹介メニュー：明太子クリームうどん 1100円
★2000本以上売れる！みたらしだんごが絶品
「だんごの美好 小平店」
所在地：東京都小平市美園町1丁目7-17
営業時間： 6:00〜17:00（売り切れ次第終了）木曜は定休日
紹介メニュー：みたらしだんご 60円
ごまだれだんご 90円、さくらあん 110円