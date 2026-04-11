週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、行列必至！並んででも食べたい人気グルメ店の
「お客さんを待たせない工夫」を徹底調査！

《出演》
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）
杉原凜（日本テレビアナウンサー）

《取材した店舗》
★料理提供まで1分！角煮が人気の定食店
「竈門ご飯 一穀 池袋西口店」
所在地：東京都豊島区西池袋5丁目2-3 平凡立教前ビルA館
営業時間： 11:00〜22:00(21:30LO)
紹介メニュー：豚の角煮定食　1400円
　【いくら付き】サーモンレアカツ定食　2500円

★徹底したマニュアル化！もちもちうどんが人気
「功刀屋（くぬぎや）　新宿御苑店」
所在地：東京都新宿区新宿1丁目7-2
営業時間： 10:00〜19:00
紹介メニュー：明太子クリームうどん　1100円

★2000本以上売れる！みたらしだんごが絶品
「だんごの美好　小平店」
所在地：東京都小平市美園町1丁目7-17
営業時間： 6:00〜17:00（売り切れ次第終了）木曜は定休日
紹介メニュー：みたらしだんご　60円
ごまだれだんご　90円、さくらあん　110円