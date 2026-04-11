週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、行列必至！並んででも食べたい人気グルメ店の

「お客さんを待たせない工夫」を徹底調査！



《出演》

マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）

杉原凜（日本テレビアナウンサー）



《取材した店舗》

★料理提供まで1分！角煮が人気の定食店

「竈門ご飯 一穀 池袋西口店」

所在地：東京都豊島区西池袋5丁目2-3 平凡立教前ビルA館

営業時間： 11:00〜22:00(21:30LO)

紹介メニュー：豚の角煮定食 1400円

【いくら付き】サーモンレアカツ定食 2500円





★徹底したマニュアル化！もちもちうどんが人気「功刀屋（くぬぎや） 新宿御苑店」所在地：東京都新宿区新宿1丁目7-2営業時間： 10:00〜19:00紹介メニュー：明太子クリームうどん 1100円★2000本以上売れる！みたらしだんごが絶品「だんごの美好 小平店」所在地：東京都小平市美園町1丁目7-17営業時間： 6:00〜17:00（売り切れ次第終了）木曜は定休日紹介メニュー：みたらしだんご 60円ごまだれだんご 90円、さくらあん 110円