「カオスだろ」見た目は幼女×中身おじさん…そんな職場はしんどすぎ！全人類が“幼女”になった世界に「ないわー」の声【作者に聞く】
ある日突然、地球に“神の裁き”が下り、人類がみな幼女になってしまった――。そんな無茶苦茶すぎる設定から始まるのが、新田せん(@nittasen)さんの「みんな幼女になった世界」だ。会社員として働く傍ら漫画家としても活動する新田さんが、自身の職場経験をヒントに生み出した本作は、見た目のかわいさと中身のギャップがとにかく強烈。今回は、そんな異色作の魅力と誕生の裏側について話を聞いた。
【漫画】本編を読む
■かわいい見た目なのに、職場の空気はしっかり“おじさん社会”
舞台は、某工場の製造課。主人公は工場作業員の“元尾路(もとおじ)”さんである。見た目こそ幼女になってしまったが、中身まで変わったわけではない。だからこそ、毎日の職場風景は異様だ。かわいらしい外見と、そこに漂う疲れた空気、くたびれたテンション、そして妙に生々しい職場感。そのちぐはぐさが本作の最大の魅力になっている。
元尾路さんは、そんな世界に対して「そういうシュミの奴にはたまらん世界だろーが…」とぼやきながら出勤する。ファンタジーのようでいて、描かれている感情は妙に現実的だ。見た目が変わっても、しんどい仕事はしんどいし、人間関係の気まずさもなくならない。その“夢がない感じ”が逆におもしろい。
■元の姿を知っているからこそ、受け入れがたい職場のカオス
職場の仲間たちも当然ながら全員幼女化している。しかし、元の姿を知っているだけに、そのビジュアルを素直に受け入れられない。見た目だけならかわいくても、脳内にはどうしても“あの人”の面影がチラつく。その違和感がずっとつきまとうからこそ、この作品はただのネタ漫画で終わらない。
さらに厄介なのが、この世界では幼女化する前の性別や年齢を聞くことがハラスメント扱いになるという点だ。つまり、新人が入ってきても「この人、元は男？女？何歳？」といった情報には触れられない。現代的なコンプライアンス感と、とんでもない世界設定が妙に噛み合っていて、そのズレが笑いになる。めちゃくちゃな世界なのに、妙なところだけ現実的なのがじわじわくる。
■“このおじさんたちが幼女になったら…”という発想がすべての始まりだった
本作について新田さんは、「そのままなんですが、神の裁きによって全人類が幼女になってしまった世界で働く工場作業員たち(元おじさん)の話です。おじさんたちが、かわいい幼女の姿で工場勤務をしています」と説明する。文字にすると一文で終わる設定なのに、実際に漫画として読むと破壊力が強いのは、それを“働く現場”に落とし込んでいるからだろう。
この奇抜な発想が生まれたきっかけについては、「思いついた当時、実は工場の事務員をやっていたんです。周りに、それこそコテコテのおじさんたちがいっぱいいた環境で働いていました。そんな中でふと、“このおじさんたちが突然幼女になったら…”と想像したら、その画が浮かんでおもしろくなりました」と振り返る。「ふと思いついて描いてみたっていう、ただそれだけなんですけど(笑)」と語るが、その“ただそれだけ”をここまで突き抜けた作品にしてしまうのが強い。
■バカバカしいのになぜかリアル
本作がおもしろいのは、設定がふざけ切っている一方で、描かれている空気にはちゃんと“職場のリアル”があることだ。工場で働く人たちの距離感、ちょっとしたやさぐれ、そして新人が入ってきたときのざわつき。そのすべてが、見た目だけ幼女になった“元おじさん”たちによって展開されるから、余計にじわじわくる。
かわいい見た目の新入りに対して、元尾路さんが「どーせヤローだよ、やべぇヤローだ!!」とやさぐれる場面も、その世界の理不尽さを象徴している。かわいいのに、全然夢がない。むしろ余計に面倒くさい。そんな“かわいさで全部はごまかせない”感じが、この漫画の妙な説得力になっている。
■“元おじさん”同士とは思えない展開に、最後まで振り回されよう
そして物語は、そんな新人の登場をきっかけに、さらに予想外の方向へ転がっていく。かわいい見た目に職場がざわつく一方で、その先に待っているのは“元おじさん同士”とは思えないような展開。見た目に引っ張られてはいけないとわかっているのに、どこかで混乱してしまう。この作品は、その感覚ごと読者を振り回してくる。
無茶苦茶な設定なのに、なぜか妙に読めてしまう。くだらないのに、ちゃんとおもしろい。そして、工場勤務という現場感があるからこそ、バカ設定がただの思いつきで終わらず、ひとつの“世界”として成立している。本作は、そんな職場コメディの強さを見せつける一作である。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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■かわいい見た目なのに、職場の空気はしっかり“おじさん社会”
舞台は、某工場の製造課。主人公は工場作業員の“元尾路(もとおじ)”さんである。見た目こそ幼女になってしまったが、中身まで変わったわけではない。だからこそ、毎日の職場風景は異様だ。かわいらしい外見と、そこに漂う疲れた空気、くたびれたテンション、そして妙に生々しい職場感。そのちぐはぐさが本作の最大の魅力になっている。
元尾路さんは、そんな世界に対して「そういうシュミの奴にはたまらん世界だろーが…」とぼやきながら出勤する。ファンタジーのようでいて、描かれている感情は妙に現実的だ。見た目が変わっても、しんどい仕事はしんどいし、人間関係の気まずさもなくならない。その“夢がない感じ”が逆におもしろい。
■元の姿を知っているからこそ、受け入れがたい職場のカオス
職場の仲間たちも当然ながら全員幼女化している。しかし、元の姿を知っているだけに、そのビジュアルを素直に受け入れられない。見た目だけならかわいくても、脳内にはどうしても“あの人”の面影がチラつく。その違和感がずっとつきまとうからこそ、この作品はただのネタ漫画で終わらない。
さらに厄介なのが、この世界では幼女化する前の性別や年齢を聞くことがハラスメント扱いになるという点だ。つまり、新人が入ってきても「この人、元は男？女？何歳？」といった情報には触れられない。現代的なコンプライアンス感と、とんでもない世界設定が妙に噛み合っていて、そのズレが笑いになる。めちゃくちゃな世界なのに、妙なところだけ現実的なのがじわじわくる。
■“このおじさんたちが幼女になったら…”という発想がすべての始まりだった
本作について新田さんは、「そのままなんですが、神の裁きによって全人類が幼女になってしまった世界で働く工場作業員たち(元おじさん)の話です。おじさんたちが、かわいい幼女の姿で工場勤務をしています」と説明する。文字にすると一文で終わる設定なのに、実際に漫画として読むと破壊力が強いのは、それを“働く現場”に落とし込んでいるからだろう。
この奇抜な発想が生まれたきっかけについては、「思いついた当時、実は工場の事務員をやっていたんです。周りに、それこそコテコテのおじさんたちがいっぱいいた環境で働いていました。そんな中でふと、“このおじさんたちが突然幼女になったら…”と想像したら、その画が浮かんでおもしろくなりました」と振り返る。「ふと思いついて描いてみたっていう、ただそれだけなんですけど(笑)」と語るが、その“ただそれだけ”をここまで突き抜けた作品にしてしまうのが強い。
■バカバカしいのになぜかリアル
本作がおもしろいのは、設定がふざけ切っている一方で、描かれている空気にはちゃんと“職場のリアル”があることだ。工場で働く人たちの距離感、ちょっとしたやさぐれ、そして新人が入ってきたときのざわつき。そのすべてが、見た目だけ幼女になった“元おじさん”たちによって展開されるから、余計にじわじわくる。
かわいい見た目の新入りに対して、元尾路さんが「どーせヤローだよ、やべぇヤローだ!!」とやさぐれる場面も、その世界の理不尽さを象徴している。かわいいのに、全然夢がない。むしろ余計に面倒くさい。そんな“かわいさで全部はごまかせない”感じが、この漫画の妙な説得力になっている。
■“元おじさん”同士とは思えない展開に、最後まで振り回されよう
そして物語は、そんな新人の登場をきっかけに、さらに予想外の方向へ転がっていく。かわいい見た目に職場がざわつく一方で、その先に待っているのは“元おじさん同士”とは思えないような展開。見た目に引っ張られてはいけないとわかっているのに、どこかで混乱してしまう。この作品は、その感覚ごと読者を振り回してくる。
無茶苦茶な設定なのに、なぜか妙に読めてしまう。くだらないのに、ちゃんとおもしろい。そして、工場勤務という現場感があるからこそ、バカ設定がただの思いつきで終わらず、ひとつの“世界”として成立している。本作は、そんな職場コメディの強さを見せつける一作である。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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