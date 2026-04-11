マリナーズは10日（日本時間11日）、球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（52）の功績を称えた銅像の除幕式を本拠地Tモバイル・パーク前で開催。除幕式の際に銅像のバットが折れるハプニングが起き、イチロー氏が爆笑する場面があった。

イチロー氏はジョン・スタントン・オーナー、元チームメートのケン・グリフィー氏、エドガー・マルティネス氏とともに除幕式に参加。打席に入る際に右手でバットを立てるお馴染みのルーティンの姿が銅像となったが、全員で除幕した際に、バットが折れるハプニングが発生。微妙な空気に包まれたが、イチロー氏は拍手をしながら指をさして爆笑した。

その後取材に応じたイチロー氏は「マリアノ（現役時代にしのぎを削った守護神リベラ）がここに来てバットを折るとは思わなかった」とジョークを語り、バットはすぐに修復された。

このハプニングにイチロー氏の古巣でリベラ氏がかつて所属したヤンキースが反応。球団の公式Xは「あれから何年も経った今でも、モー（リベラ氏の愛称）は相変わらずバットをへし折っている。イチロー、ごめんなさい」と2人の現役時代の写真とともにハプニングに便乗した粋な謝罪投稿を行った。