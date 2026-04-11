お仕事服なら【大人のハニーズ】で！ 1枚あると助かる♡「上品ブラウス」

仕事やセレモニーシーンなど、きちんと見せたい日に頼りになるのは上品なブラウス。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、きちんと感と女性らしさを両立できるアイテムが揃っています。今回は1枚でサマになるブラウスを厳選しました。

シルエットで差がつく上品ブラウス

【GLACIER lusso】「ウエストタックブラウス」\3,980（税込）

ウエストにタックが入った立体的なシルエットで、スッキリ見えが狙えるブラウス。自然なメリハリを演出してくれるため、きちんと感と女性らしさを両立。ヒップが隠れる丈感やシワになりにくい素材など大人女性にとってうれしいポイントが詰まっています。カラバリは、オフィスコーデになじむストライプ柄2色と無地のネイビーの全3色。

さりげなく華やぐフリルブラウス

【GLACIER lusso】「6分袖フリルネックブラウス」\4,980（税込）

フリルネックと繊細なピンタックが印象的な6分袖ブラウス。派手すぎずさりげない甘さで、オフィス使いにもぴったりなアイテムです。タックインスタイルはもちろん、アウトスタイルでも使いやすい丈感。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。