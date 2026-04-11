☆中日―阪神（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、阪神＝伊原

開幕から苦しい戦いが続く中日はベテランの大野が今季２登板目を迎える。

３７歳の左腕は今季初登板となった２日の巨人戦を９回１失点で完投勝利。１０日の阪神戦も完投勝利で２試合連続完投勝利となれば、球団では２２年の柳裕也以来４年ぶりとなる。また、３７歳６か月で２試合連続完投勝利なら、６９年に３５歳９か月でマークした小川健太郎を抜いて球団最年長での２試合連続完投勝利となる。

大野は昨年から６連勝中で、バンテリンドームでは８連勝中。昨季１１勝を挙げたベテランがチームを勢いに乗せる白星を完投でつかめるか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝マタ、ヤクルト＝山野

☆ＤｅＮＡ―広島（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝ターノック

☆日本ハム―ソフトバンク（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、ソフトバンク＝上沢

☆楽天―オリックス（１４：００・楽天モバイル）楽天＝早川、オリックス＝九里

☆西武―ロッテ（１７：００・ベルーナドーム）西武＝武内、ロッテ＝田中

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順