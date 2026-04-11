雅子皇太子妃の誕生日に、明仁天皇の「体調不良」を発表…「平成の皇室」に起きた「異例の出来事」の数々

明仁上皇ご夫妻と、徳仁天皇ご夫妻。

平成の中盤以降、この二組のご夫妻は、衝突やすれ違いを経験してきた。

宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏による『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』は、その様子をつぶさに描き出し、発売から2ヵ月で5刷が決まるなど、大きな話題になっている。

ここでは、本書に収めきれなかったエピソードを大木氏が描く。

【前編記事】《明仁天皇、美智子さまから皇太子への「容赦ない追撃」…2008年の「宮内庁長官の苦言」事件に続いた「体調不良」という“二の矢”》からつづきます。

雅子妃誕生日当日にも

明仁天皇の体調不良は、その年（2008〔平成20〕年）の12月9日、雅子皇太子妃の誕生日当日にも発表された。金沢一郎皇室医務主管（当時）のほか、東大教授2人が臨時の記者会見に出席。明仁天皇の胃や十二指腸に異常があるとして、診断名を「びらん性胃炎」「出血性胃炎」「びらん性球部十二指腸炎」「出血性球部十二指腸炎」と発表した。

原因は「心身のストレス」であり、医務主管は「これまでいろいろなことに心を痛められ、心労や心痛にずっと耐えていらした」「陛下は世界で一人しかいらっしゃらない」「公務が忙しいから、日程がつまっているから、などと単純に考えないでほしい」と話した。明仁天皇は12月2日に胃の付近に違和感を覚え、5日の内視鏡検査で炎症などが発見されたため、9日の発表に至ったという。

では「心労や心痛」とは、何に対するものなのか。2日後の記者会見で、今度は羽毛田信吾宮内庁長官（当時）が口を開いた。「天皇陛下には、かねてから、国の内外にわたりまして、いろいろと厳しい状況が続いていることを深くお案じになっておられました」

羽毛田氏は「これに加えまして」と、言葉を続けた。「ここ何年かにわたりまして、ご自身のお立場から常にお心を離れることのない将来にわたる皇統の問題を始めとして、皇室に関わるもろもろの問題をご憂慮いただくというようなご様子を拝してまいりました」

皇統の存続や皇室の将来への不安というのは、その通りだろう。明仁天皇の生真面目な性格や、1500年以上も続く天皇家の当主という立場、徳仁皇太子以降の天皇家に直系の世継ぎがいない状況を考えれば、心痛は察するに余りある。

皇太子家との関係が原因なのか

だが、羽毛田氏の説明の中には、皇太子家との関係が心労の原因であるかのように思わせる表現が多く含まれていた。羽毛田氏は、明仁天皇ご夫妻が、世間に流布するいくつもの「論」に「深く傷つかれている」と主張した。

その「論」とは何か。それは、（1）雅子皇太子妃の適応障害は皇室そのものがストレスになっている、との論 （2）やりがいのある公務を実現することが雅子妃回復の鍵である、との論 （3）これらのことから、明仁天皇ご夫妻が築いてきたなさりようを否定するかのような論、のことであり、こうした話が流布されていることに、「両陛下は傷ついている」のだという。また、そうした論が出てくることを「変え得ていない」から、宮内庁として「反省しなければならない」とまで言っている。

これは、明仁天皇ご夫妻に心労を加えるような誤った言説は防がなければならないと言っているに等しいが、まるで言論統制のような言いようには反感を覚える。それに、20年近くが経った今となって私が強く思うのは、これらの言説は決して「的外れな指摘」などではなかっただろうということだ。

こうして、天皇ご夫妻が「傷ついたこと」を事細かに説明する羽毛田氏の態度は、私の目にはやはり、「意を受けて話している」としか思えなかった。他人が「傷ついた」という内面的な状況を、第三者が「拝察」しただけで、そこまで詳細に口にできるとは思えないからだ。

また、ある報道では「5、6年前の検査では、陛下の胃や十二指腸はとてもきれいだった」と話す側近が登場し、心痛が強まったのは徳仁皇太子による「人格否定発言」のころだと推測した。ここでも、皇太子ご夫妻のふるまいの責任が問われた。

「雅子妃療養5年」と「天皇誕生日」

こうした動きがあった2008（平成20）年の12月というのは、ほかにもいろいろなことが重なった時期だった。まず、12月12日は、雅子皇太子妃が療養に入ってからちょうど5年の日であり、そのことを扱った特集記事が展開された。明仁天皇の「心痛」と雅子皇太子妃の「病状や療養生活」、「皇太子家との意思疎通の問題」をあらためて関連付けるものも見られた。

この年の一連の「事件」の締めくくりは、12月23日の天皇誕生日だった。文書で発表された「感想」のうち、明仁天皇が自身の体調などについて述べたのは、次の通りだ。

「昨今、私や家族の健康のことで、国民に心配をかけていることを心苦しく思います。私も、健康に問題がないとは言えませんが、医師の注意を守り、これからも国と国民のため、また、より良き皇室の姿を求めて務めていきたいと考えています。皇太子妃が病気の今、家族が皆で、支えていくのは当然のことです。私も、皇后も、将来重い立場に立つ皇太子、皇太子妃の健康を願いつつ、二人の力になっていきたいと願っています」

明仁天皇が皇太子の将来を「重い立場」と表現したことを重視し、心労の原因にからめて、皇太子夫妻に“自覚”をうながすものだととらえる報道もあった。つまりは皇太子夫妻には「自覚が足りない」ということであった。

個々の事象が呼応し合い、「皇太子ご夫妻への批判」が畳みかけるかのように続いたこの2008（平成20）年の出来事。そのすべてが偶然だったと、果たして言えるのだろうか。あのころの不条理を、私たちは簡単に忘れ去っていけないと思う。

一方で、こうしたことの背景にある、このころの皇室全体の状況については、同情せざるを得ないところがある。皇統の安定を天皇が心配するのは当然のことなのに、そうした天皇の心境を周囲が語れば語るほど、それは結果として、皇統を確保できぬ皇太子ご夫妻への当てつけになってしまう。そのような事態は誰も望んでいないのにそうなってしまうのは、皇統が男系男子に限定されていることの裏返しだ。

この時点で愛子内親王は皇太子家に存在していたのであり、もし愛子内親王に“世継ぎ”の資格があれば、天皇の心労がここまで大きくなり、期せずして皇太子ご夫妻を苦しめるような悲劇は起きなかっただろう。

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