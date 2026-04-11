（）は予想1株利益、単位:ドル

13日（月）　
ゴールドマン（16.27）

14日（火）　
ＪＰモルガン（5.43）
ジョンソン＆ジョンソン（2.69）
ウェルズ・ファーゴ（1.58）
シティグループ（2.66）
ブラックロック（11.98）
カーマックス（0.23）

15日（水）　
バンク・オブ・アメリカ（1.01）
モルガン・スタンレー（2.97）

16日（木）　
ペプシコ　（1.54）
チャールズ・シュワブ（1.39）
トラベラーズ（6.97）
アルコア（1.50）
ネットフリックス（0.78）

※予定は変更になる場合があります