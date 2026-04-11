来週の米主要企業決算 米大手銀を皮切りに１－３月期決算スタート
（）は予想1株利益、単位:ドル
13日（月）
ゴールドマン（16.27）
14日（火）
ＪＰモルガン（5.43）
ジョンソン＆ジョンソン（2.69）
ウェルズ・ファーゴ（1.58）
シティグループ（2.66）
ブラックロック（11.98）
カーマックス（0.23）
15日（水）
バンク・オブ・アメリカ（1.01）
モルガン・スタンレー（2.97）
16日（木）
ペプシコ （1.54）
チャールズ・シュワブ（1.39）
トラベラーズ（6.97）
アルコア（1.50）
ネットフリックス（0.78）
※予定は変更になる場合があります
13日（月）
ゴールドマン（16.27）
14日（火）
ＪＰモルガン（5.43）
ジョンソン＆ジョンソン（2.69）
ウェルズ・ファーゴ（1.58）
シティグループ（2.66）
ブラックロック（11.98）
カーマックス（0.23）
15日（水）
バンク・オブ・アメリカ（1.01）
モルガン・スタンレー（2.97）
16日（木）
ペプシコ （1.54）
チャールズ・シュワブ（1.39）
トラベラーズ（6.97）
アルコア（1.50）
ネットフリックス（0.78）
※予定は変更になる場合があります