斉明天皇ほど、波乱に満ちた生涯を送った女帝はいない。

そんな謎に満ちた斉明天皇の生涯をたどる著書「斉明天皇」を、市大樹（いちひろき）・大阪大教授（古代史）が吉川弘文館の人物叢書（そうしょ）から刊行した。文献史料だけでなく、考古学的知見にもふれながら魅力あふれる斉明天皇の生きた時代に迫っている。（関口和哉）

舒明天皇の皇后だったが、皇極天皇として即位。６４５年、蘇我本宗家が滅ぼされたクーデター、乙巳（いっし）の変（大化改新）を目の当たりにし、弟の孝徳天皇を経て、斉明天皇として日本史上初めて重祚（ちょうそ）した。唐・新羅に滅ぼされた百済救援のため、一族を引き連れて自ら筑紫（福岡県）に赴き、その地で没する。

悪評が多く、日本書紀には、葬送儀礼のさまを大笠をかぶった鬼が見ていたという怪異現象の記述がある。また、土木工事好きと描写され、天皇の行った飛鳥での運河工事が、「狂心（たぶれこころ）の渠（みぞ）」と揶揄（やゆ）されたというのも異常だ。

だが、最初の女帝であり、聖徳太子らと政務を執った推古天皇や、マンガ家・里中満智子さんの作品「天上の虹」の主人公、持統天皇に比べて、知名度が落ちるのは否めない。

市教授は、奈良文化財研究所で発掘調査にも携わり、考古学にも造詣の深い気鋭の古代史研究者。本書では、書紀に悪（あ）し様（ざま）に書かれる斉明天皇について、中国の女帝・則天武后にイメージを重ね、「斉明と一体的に行動する機会の多かった中大兄皇子（なかのおおえのおうじ）（天智天皇）に対する批判を押さえ込むためには、やむをえないことであったのかもしれない」と記す。

一方で、自らの墓を造る際には薄葬にするよう遺言に残して大土木事業を回避しようとし、子や孫を慈しんだ「肉親に対する愛情の深さ」も指摘する。それまでの不可思議な人物評価とは一転、好意的な描かれ方は、斉明の知られざる魅力をより鮮明にするのではないか。

奈良県明日香村などの「飛鳥・藤原の宮都」が、今夏にも世界遺産登録を控える。１９件の構成資産のうち、斉明天皇とゆかりが深いのは、飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池、飛鳥水落遺跡、酒船石遺跡、川原寺跡、牽牛子塚（けんごしづか）古墳などを数える。本書を携えて、飛鳥の遺跡を巡るのも、世界遺産への理解を深めるだろう。

四六判、３６０ページ。税込み２６４０円。