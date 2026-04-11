MLBは10日（日本時間11日）、開幕時のロースターに占めるアフリカン・アメリカンの選手の割合が、少なくとも過去20年以上で初めて、2年連続で増加したと発表した。AP通信が報じている。

MLBによると、開幕ロースター、負傷者リスト、および制限リストに含まれる選手のうち、アフリカン・アメリカンの割合は6.8％となり、2025年シーズン開幕時の6.2％、2024年開幕時の6.0％から上昇した。今年の0.6ポイントの増加は、2017年から2018年にかけての0.7ポイント増以来、1シーズンとしては最大の伸びとなった。もっとも1991年の割合は18％だったとされている。

現在の64人のアフリカン・アメリカンの選手のうち20人は、MLBユースアカデミー、ブレークスルー・シリーズ、DREAMシリーズ、Nike RBI、ハンク・アーロン・インビテーショナルといった育成プログラムの出身者だった。

MLBによると、この64人のうち25歳以下が22人、32歳を超える選手が8人を占めている。平均年齢は27.8歳で、全体の平均年齢29.25歳よりも若くなっている。