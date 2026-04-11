気象庁によりますと、きのう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？11日（土）～15日（水）雨風シミュレーション＆全国各都市16日間天気予報

強い勢力の台風４号はきょう（１１日）午前６時、

トラック諸島近海でほとんど停滞しています。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



となっています。



＊シンラコウはミクロネシアの「伝説上の女神」を意味しています。

「台風４号」今後の進路は？

台風の中心は、



１２日午前６時にはトラック諸島近海

北北西にゆっくりの速さで進み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



１３日午前３時には

マリアナ諸島で非常に強い勢力に発達

北西に１５キロの速さで進み

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



１４日午前３時には

マリアナ諸島

北西に２０キロの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１５日午前３時にはマリアナ諸島

北西に１０キロの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



１６日午前３時にはマリアナ諸島

北西にゆっくりの速さで進み

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



が予想されています。



＊１１日午前６時４５分気象庁発表

今後の進路は？1１日（土）～15日（水）雨風シミュレーション

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報

今後の気象情報に注意してください。