「フリースクール」を本格的な舞台として描く連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』が、4月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送される。主演を務める町田啓太、そして松本穂香が、子どもたちの成長を見守るパートナー役として共演。

参考：町田啓太が目指す“理想の現場づくり”とは？ 先輩たちとの出会いが変化のきっかけに

“甘すぎる”教育方針を持つタツキ（町田啓太）と、規律を重んじるしずく（松本穂香）。正反対の価値観を持つ2人が、フリースクールという繊細な居場所でぶつかり合い、変化していく過程は、現代の教育や親子関係に一石を投じる物語となるだろう。2人の化学反応はどう発揮されるのか。互いの印象から、役作りの裏側、タイトルにちなんだ「自分への甘さ」をめぐるユーモラスなエピソードまで、作品の魅力を余すことなく語り合ってもらった。

価値観の違う2人が、互いに影響を受けながら変わっていく

--お2人はラジオでの共演経験があるとのことですね。

町田啓太（以下、町田）：ラジオのときもそうだったんですが、ビックリするくらい僕のことを全肯定してくれるんです。あまりに褒めてくれるので、帰るときにはすごくいい気分になっちゃって、マネージャーさんにも「ご機嫌ですね」と言われるくらい（笑）。本当に優しい方だなと思っていました。松本さんの出演作もたくさん拝見していましたし、俳優としても尊敬しています。「きっといい作品が作れるだろうな」とすごく期待しています。

松本穂香（以下、松本）：「推しなんです！」という勢いで話してしまって、お恥ずかしい姿をたくさん見せてしまったので、今は目も上げられないような状態です……。今回のお話を頂いたときも「えぇーっ!?」と驚きました。

町田：ありがとうございます。

松本：今は目を合わせられませんが、お芝居は別です（笑）。現場では毎日全肯定で、3カ月間やらせていただこうと思っています。

--町田さんのどんなところが推しポイントですか？

松本：本当に、お声が素晴らしいですよね。ヒーリング効果がある周波数が出ていると思います。

町田：そんなことないですよ（笑）。

--タツキとしずくはどのような関係なのでしょうか？

松本：タツキ先生のやり方に対して、最初は視聴者の方もしずくと同じ目線で不安に思われるかもしれません。でもそれはしずくにも「子どもたちに寄り添いたい」という気持ちがあるからこそ出てくる感情であって、タツキ先生のやり方に触れ、いろいろ教えてもらいながら成長していく立場なので、だんだんと「これがいいんだ」と理解していくようになります。

町田：反発し合っているわけではないんですよね。価値観の違う2人が出会い、お互いに影響を受け合いながら変わっていく物語になると思います。

フリースクールには「凄まじいエネルギーを感じる」

--お2人が最近「甘すぎる」と感じたことはありますか？

町田：僕は甘いものを食べすぎていることですね。少し前まで役作りで筋トレをしていたのですが、今回の役はそこまで鍛えなくていいので、その反動で甘いものが欲しくて。夜中の23時や24時でも平気で食べてしまいます。いちご大福や杏仁豆腐を最近食べました。あとはフルーツサンドとか……。自分に甘すぎるので、撮影に入ったら少しずつ自制していこうと思います。

松本：現場には甘いものがたくさんありそうですね。

町田：そうなんですよ。共演する子どもたちが「いいよ」と言ってくれたら、食べることにします（笑）。

松本：私も結構自分に甘く生きているかもしれません。1日に何もしない時間が大好きなんです。でも、それに対してあまり罪悪感を抱かないので、「甘すぎる」とも思っていないかも。「これは忙しくなるときのための休みだ」と捉えています。

町田：それは大事ですね。……2人とも自分に甘いということで（笑）。

松本：撮影は本当に頑張りますから（笑）。

--一方で、特にしずくは“規律に厳しい”キャラクターです。お2人は自分とはタイプが違う役を演じる際、どのような役作りをされていますか？

町田：結局は「自分が演じる」ことになりますから、無理に別人になろうとするのではなく、どれだけその人を理解していけるかが大切だと思っています。それに生きてきた環境が違うキャラクターほど新しい発見があって面白いです。「あ、こういう考え方もあるんだ」という共通点や相違点を、人間臭く見つけていきます。

松本：演じた役から気づかされることも多いですよね。役の考え方を吸収したり想像したりはしますが、無理に自分ではない誰かになろうとするのではなく、自分の中の一部として落とし込んでいく感覚があります。違和感がある部分は相談しながら演じています。

--最後に、ドラマの見どころと視聴者へのメッセージをお願いします。

町田：フリースクールを舞台にしたドラマは珍しい試みだと伺っていますので、「こういう場所もあるんだ」と知れることがまず一番の見どころです。先日、フリースクールの見学に行かせていただいたのですが、その日はあいにくの雨で子どもたちはあまりいませんでした。でも、凄まじいエネルギーを感じる場所だったんです。残されたものや、そこにある空気から感じるものがありました。そのエネルギーを画面を通してでも視聴者の皆さんにも楽しんでもらえるよう、頑張りたいと思います。

松本：現在、学校に行きたくないと悩みを抱えるお子さんは増えていますし、親御さんも悩まれていると思います。そんな方に「こういう場所もあるんだよ」と知ってもらいたい気持ちが大きいです。子どもたちにとって何が必要なのかを、一緒に考えるきっかけになる作品になればいいなと思っています。（文＝徳田要太）