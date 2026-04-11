　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比630円高の5万7490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

58691.39円　　ボリンジャーバンド3σ
57490.00円　　11日夜間取引終値
57059.73円　　ボリンジャーバンド2σ
56924.11円　　10日日経平均株価現物終値
56347.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56134.00円　　5日移動平均
55428.06円　　ボリンジャーバンド1σ
54385.00円　　一目均衡表・転換線
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54054.80円　　75日移動平均
53960.00円　　一目均衡表・基準線
53796.40円　　25日移動平均
52164.74円　　ボリンジャーバンド-1σ
50533.07円　　ボリンジャーバンド2σ
48901.41円　　ボリンジャーバンド3σ
48458.30円　　200日移動平均

株探ニュース