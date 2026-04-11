日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比630円高の5万7490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
58691.39円 ボリンジャーバンド3σ
57490.00円 11日夜間取引終値
57059.73円 ボリンジャーバンド2σ
56924.11円 10日日経平均株価現物終値
56347.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56134.00円 5日移動平均
55428.06円 ボリンジャーバンド1σ
54385.00円 一目均衡表・転換線
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54054.80円 75日移動平均
53960.00円 一目均衡表・基準線
53796.40円 25日移動平均
52164.74円 ボリンジャーバンド-1σ
50533.07円 ボリンジャーバンド2σ
48901.41円 ボリンジャーバンド3σ
48458.30円 200日移動平均
株探ニュース
58691.39円 ボリンジャーバンド3σ
57490.00円 11日夜間取引終値
57059.73円 ボリンジャーバンド2σ
56924.11円 10日日経平均株価現物終値
56347.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56134.00円 5日移動平均
55428.06円 ボリンジャーバンド1σ
54385.00円 一目均衡表・転換線
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54054.80円 75日移動平均
53960.00円 一目均衡表・基準線
53796.40円 25日移動平均
52164.74円 ボリンジャーバンド-1σ
50533.07円 ボリンジャーバンド2σ
48901.41円 ボリンジャーバンド3σ
48458.30円 200日移動平均
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