きょう4月11日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP

映画やドラマでたびたび共演し、プライベートでも仲がいいという妻夫木聡&佐藤浩市が、茨城県行方市麻生でダーツの旅に挑戦。麻生の山車曳き祭りに使われる、推定4t、約50人で引っ張るという巨大な山車を見せてもらうと、2人は「すごい！」と圧倒されてしまう。そこで佐藤から妻夫木に「押して」とまさかのムチャブリが。「セイヤ！セイヤ！」と威勢のいい声で煽ってくる大先輩・佐藤に妻夫木は大慌て。

車での移動中、「すごい、撮影しているみたい」と妻夫木が微笑ましい親子を発見。1歳の子どもの“雨”にまつわる名前の由来に2人は「素晴らしい」と感銘を受ける。イチゴのビニールハウスにお邪魔すると、アルバイトだという女性がオーナーの許可なしにイチゴを大盤振る舞い。しかしこのあと、オーナーとの奇跡の出会いが。

町人から「マンホールカードが流行っている」と聞いた2人はさっそく地元の施設にもらいに行くことに。併設しているマルシェでは、妻夫木が施設の方から名産などの説明を真面目に聞いている中、佐藤がしれっと個人的に買い物。妻夫木から「まだ撮影中です」とツッコまれてしまう。

中学2年生の女子生徒に将来の夢を聞いてみると、芸能界を目指して勉強中とのこと。そこで、2人は「行動しないと」「自分が何をすればいいのか」など真剣にアドバイスを送る。記念に、中学生の間で流行っている“ハートポーズ”で撮影。妻夫木＆佐藤のカワイイポーズは必見！

移動の車中では、俳優仲間にまつわる貴重なトークも。妻夫木は、酔っぱらった佐藤が中井貴一に電話をしたときのエピソードを暴露し、「仲いいなあ」と2人の関係性に目を細める。

☆日本全国道の駅伝は、なにわ男子・大橋和也が参戦！

大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。茨城県からスタートし、第8走者のなにわ男子の大橋和也は、北海道 十勝・鹿追町の「道の駅 しかおい」に到着。「知床の流氷を見たい！」と気合いを入れて挑む。

店舗に入ると、鹿追町養殖のチョウザメの水槽にビックリ。名産としてキャビアが売られていると聞き興味を示す大橋だが「キャビア買おうって思います？」と一旦候補は保留。しかしその後、「これを食べたらほかのは食べられない」と女性客イチオシのヨーグルトをはじめ、「あったら絶対に買う」と男性客が手に取っていた山わさび、前回協力してくれた男性オススメの蕎麦など、有力候補を続々発見。「鹿追ムズいわ」と大橋は頭を抱えてしまう。

さらに鹿追産のさつまいもを使った道の駅限定の商品を試食すると、そのあまりのおいしさに心を奪われる。大橋は見事1位を当て、コマを進めることができるのか。そして、念願の流氷を見ることはできるのか？

スタジオでもゲストが1位を予想。「シーズンが関係しているかも」と旬の商品に目を付ける町田啓太、谷まりあは「私だったら絶対欲しい」と自分好みの商品を選ぶ。陣内智則は単価の高い高級品で勝負。橋本涼（B&ZAI）は「和也君が食べたとき『これや』って言っていた」と先輩・大橋の言葉にかける。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

町田啓太、谷まりあ、陣内智則、橋本涼（B&ZAI） ※順不同

【ロケゲスト】

大橋和也（なにわ男子）、妻夫木聡、佐藤浩市 ※順不同