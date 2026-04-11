6人組アイドルグループ「Merry BAD TUNE.」（バチュン）が9日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で5thワンマンライブ「ING」を開催。6月5日に日南りとが卒業を控えており、この日が結成時の6人として最後のワンマン。終演後6人全員がコメントを寄せた。

▼久留あずさ

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

今回ソールドアウトになったのですが、本当に2階席の後ろまでパンパンにお客さんが入ってくれていました。私はこのZeppワンマンを目標として結成当初から掲げてきたので、本当に夢のような景色でした。

――今後の目標と意気込みをお願いします。

6月にメンバーの卒業が決まったので、まずはその6月まで精一杯、今の6人で活動できる時間を大切にしたいなと思ってます。夏やそれ以降、いろいろなことがあるかもしれませんが、絶対にみんなに幸せを届け続けることは約束できるので、みんなに信じてついてきてほしいなと思います。

▼星島ゆい

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

本当にあっという間でした。表現としてはありふれたものになってしまうのですが、アイドルさんがたくさんいらっしゃって、今日もいろいろな場所でライブが行われている中で、私たちのこの場所を選んでくれたということは、本当にすごいことだなと思っています。

――今後の目標と意気込みをお願いします。

長野県出身なのですが、今日、長野での凱旋ライブが発表されました。アイドルを始めてからずっと「長野でライブをしたい、いつか長野のみんなに見てほしい、私の故郷にみんなで行きたい」と思っていました。それが叶うので、そのことで胸がいっぱいです。

▼日南りと

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

私は先日、6月5日に卒業することを発表しました。なので、私にとっては、今日がアイドル人生最後のワンマンライブでした。喜びや寂しさなど色々な感情がありすぎて、ステージに立っていてもしっかり実感できず、どこか自分を外から見てるような感じのライブでもありました。でも、ライブが終わりに近づくと「ああ、もう終わっちゃうんだな。きっともう、ここには立てないんだな」と思って。グッと熱くなりました。

――ステージからはどんな風景が見えましたか？

イヤモニをしているのですがそれを突き抜けて聞こえてくる声をみんな届けてくれました。サイリウムもキラキラしていて、一緒に歌ってくれたり、踊ってくれたりしました。4年間なんとかがんばり続けてきて、この景色を作ることができたのだなと身に染みて嬉しかったです。

▼柊木あいな

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

ソールドアウトしたことも嬉しかったのですが、それ以上にそれだけたくさんの人たちが私たちのライブを楽しみにしてくださったり、この日のために予定を空けてくださったことが何よりうれしくて、今でも泣きそうです。

――今後の目標と意気込みをお願いします。

毎回言っているのですが、みんなの貴重な時間を使って、こうやって会いに来てくださっているから私たちは存在できるのだなと思います。「バチュンがいてくれるから仕事頑張れる」、「今日も頑張れる」と思ってくれる人が一人でも増えることが、私たちの目指す先なのかなと思っています。

▼三倉みく

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

感無量の一言に尽きます。何か夢を見てるような気持ちです。本当にライブをしてきたのかなみたいな。20曲以上やったのですが、すごくルンルンな気分といいますか、何なら「もう一回しようよ」という感じです（笑）

――今後の目標と意気込みをお願いします。

そうですね。人はやはり強欲なもので、夢が叶ってしまうと、また次の大きな夢が見たいと思ってしまうのだなと感じています。目標を決めて、どこまでも行きたいといいますか、ずっと夢を見ていたいなという気持ちでいっぱいです。

▼森乃ゆめは

――ライブを終えた現在の心境を教えてください。

Zeppでのワンマンが目標だったのですが、“信じたいけど、自分たちが立てるとは思えていなかった”ところもありました。なので、Zeppでのワンマンが決まってから全然実感がわきませんでした。でも、今日いざ立ってみたら「うわぁ、でけー！」って思いました（笑） しかも、みんなのキラキラした顔など今までの記憶が走馬灯のように蘇ってきて、泣くのをこらえるのが必死でした。でも、とにかく楽しくて、あっという間でした。

――今後の目標と意気込みをお願いします。

次の大きな目標などは正直、あまりビビッとは来ていません。でも、このメンバーとなら、いろんなところに行けると信じているので、みんなの夢を叶えていきながら、自分の目標だったり夢を見つけていきたいなと思ってます。私は自分が一番楽しみますし、私のことを好きになったらマジで後悔させず、絶対に幸せにすると約束します。なので、一緒に最高の景色を見に行きましょう。