京都MF尹星俊のプレーに脚光

京都サンガF.C.は4月4日にJ1百年構想リーグ第9節でG大阪と対戦し0-2で敗れた。

この試合で生え抜きの18歳MF尹星俊がゴールライン上で“神クリア”を見せ話題を呼んでいる。

0-1と1点を追う展開で迎えた前半27分、セットプレーからピンチを招くとゴール前の混戦でFWイッサム・ジェバリにGKの横を抜く決定的なシュートを許した。しかし、カバーに入っていた尹星俊が素早く反応し、ゴールライン上でクリアした。

Jリーグ公式YouTubeはこれを「尹星俊の1ミリ ゴールライン上で神クリア」としてハイライト動画を公開。ライン上ギリギリでクリアされている様子がわかるゴール横から映像もあり、これを見たファンからは「めちゃめちゃギリギリ」「こんなにギリギリやったんや」「ほんまに1ミリやん」「横の映像だと入ってないの分かりやすい」といったコメントが寄せられていた。

京都は0-2で敗れる結果となったが、日本国籍取得の動きも伝えられる18歳のファインプレーが注目を浴びていた。（FOOTBALL ZONE編集部）