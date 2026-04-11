読売テレビ・虎谷温子アナ＆西山耕平アナ、新旧“朝番組”メインMCが貴重な共演 朝番組卒業後の気付き語る
読売テレビは11日からポッドキャスト番組『ヨミ☆ラジ』（毎週土曜 前7：00更新、全8回）を配信した。メインパーソナリティーは虎谷温子アナウンサーが務める。
【写真】昨年9月に『す・またん！』終了！管理職として日々勉強中の虎谷温子アナ
ラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウンスセンターで管理職として日々勉強中の虎谷アナをメインパーソナリティーとして起用。毎週ゲスト1人を招き、テレビでは聞けない番組の裏話やプライベートなトークなどを繰り広げる。
記念すべき放送初回には、3月30日に放送をスタートさせた読売テレビ16年ぶりの新しい朝番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』でメインMCを務める西山耕平アナが登場。新旧朝番組のメインMCが“ラジオならでは”のトークを展開する。
収録では同じアナウンサーながらも、これまで番組での共演経験がなく、がっつりとトークをするのも初めてという2人が冒頭からお互いの年齢差、そして他の地方でのテレビ局での勤務を経て読売テレビのアナウンサーとなった西山アナの経歴で盛り上がる。
また計15年もの間朝番組に携わってきた虎谷アナが、“朝番組ビギナー”の西山アナに「朝の起き方」や「お酒事情」、「過去の失敗談」などさまざまな秘話、そして朝番組を卒業して視聴者目線から朝番組を見た時の「気付き」を語る。
【写真】昨年9月に『す・またん！』終了！管理職として日々勉強中の虎谷温子アナ
ラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウンスセンターで管理職として日々勉強中の虎谷アナをメインパーソナリティーとして起用。毎週ゲスト1人を招き、テレビでは聞けない番組の裏話やプライベートなトークなどを繰り広げる。
収録では同じアナウンサーながらも、これまで番組での共演経験がなく、がっつりとトークをするのも初めてという2人が冒頭からお互いの年齢差、そして他の地方でのテレビ局での勤務を経て読売テレビのアナウンサーとなった西山アナの経歴で盛り上がる。
また計15年もの間朝番組に携わってきた虎谷アナが、“朝番組ビギナー”の西山アナに「朝の起き方」や「お酒事情」、「過去の失敗談」などさまざまな秘話、そして朝番組を卒業して視聴者目線から朝番組を見た時の「気付き」を語る。