【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは１０日、各地で行われ、右膝を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたカブスの鈴木が復帰。

パイレーツ戦に５番右翼で先発し、今季初出場を果たした。四回に右前打を放って３打数１安打。先発の今永は６回無安打１四球で無失点の快投を披露したが、打線の援護がなく、今季初勝利はお預けとなった。チームは０―２で敗れた。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で右膝を痛め、離脱していた鈴木がチームに戻ってきた。二回無死一塁、地元ファンの大歓声を受けて打席へ。ここは三ゴロに倒れたが、四回一死一塁で外角高めの速球にバットを伸ばし、右前へ運んだ。六回の好機では空振り三振、八回は四球。鈴木は「早く戻ってきたかった。まず、無事に１戦を終えたのでよかった」と振り返った。

今永は三者凡退と上々の立ち上がり。二回は二死から粘られて四球としたが、次打者は高めの真っすぐで空振り三振に仕留めた。

その後は一人の走者も出さず、６回無失点、１００球で降板した。

真っすぐとスプリットを軸にパイレーツ打線を封じ込め、「打者の待っていない球を選択し続けることができた」とうなずいた。