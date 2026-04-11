超富裕層に「おもてなし」はいらないと言えるワケ…日本人が勘違いしている「サービス」のあり方

日本政府は「観光立国」を目指すことを標榜しており、インバウンド（訪日外国人客）の呼び込みはもはや「国策」といえるだろう。その際に多用されるのが「おもてなし」という言葉だ。日本の心意気を体現したようなワードではあるが、果たして訪日客はそれを求めているのだろうか。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)より、内容を一部紹介しよう。

「おもてなし」にあふれる日本

前述の通り、2025年度のインバウンド（訪日外国人）は4268万人で、前年比15.8％増となり、過去最高を更新している。継続的な訪日旅行の人気の高まりなどもあり、アジアだけでなく、欧米豪など様々な国からの訪日客数が増加したことが押し上げ要因となっている。特に、ニセコや白馬、妙高などスキーリゾートでも主要顧客であるオーストラリアからの訪日客が初めて累計100万人を突破した。豪州の人口が約2760万人であることからもその多さがわかるだろう。訪日客100万人突破は中国、韓国、台湾、米国、香港、タイに次ぎ7ヵ国目の市場となった。

「おもてなし」への自画自賛

世界的に海外旅行需要が高まるなかで、相変わらず日本の人気は高い。東京、京都、大阪に箱根など定番の観光地や景勝地に加え、日本食、伝統文化、アニメのキャラクター、円安で割安な買い物需要などが挙げられるなか、日本流の「おもてなし」もインバウンドを惹きつける魅力として挙げられることが多い。高級旅館や百貨店からコンビニエンスストアに至るまで、笑顔で懇切丁寧な接客や、街ゆく人々のやさしさや親切さが評価されているという。

東京・浅草や京都などで日本のＴＶ番組のインタビューやアンケートでマイクを向けると、外国人観光客は、判を押したように「おもてなしに溢れている」「皆やさしくて礼儀正しい」と答えるのを耳にする。

ぶっきらぼうな対応に慣れっこ

2013年、東京オリンピック誘致のプレゼンテーションにて発せられ、流行語にもなった「おもてなし」という言葉。我々日本人の多くは、日本がおもてなしの国＝魅力のある国だと考えているが、本当にそうなのだろうか？

世界60ヵ国以上を訪問し、国内外の観光地・リゾートに滞在し、また、海外旅行経験が豊富な国内外の富裕層と接してきた筆者としては、日本流のおもてなしは、ことインバウンドの増加にはあまり影響がないのではと考えている。

そもそも他国には、日本流の「おもてなし」文化がないので、それがなくても平気なのだ。むしろ、笑顔がないぶっきらぼうな対応に慣れっこであり、それが日常でもある。ニコニコ対応すると好意があると勘違いされたり、油断ありと盗難などに巻き込まれたりする場合もあり、だから常に周囲を警戒した険しい表情と態度で接するのが普通だ。

欧米に限らず、アジアでも同じだ。「微笑みの国」タイは、あくまでもイメージ。皆が常にニコニコしているワケではない。

「夢と魔法の国」の本場、米カリフォルニアのディズニーランドではさすがにそんなことはないが、フランス・パリ郊外のディズニーランド・パリでは、入場ゲートでのやり取りは必要最低限で、園内のキャストも誰もがスマイルにあふれているわけではない。

JALやANAより米系航空会社

日本流「おもてなし」で頭に浮かぶのが、帝国ホテルなど老舗ホテルや旅館、三越伊勢丹や郄島屋といった百貨店だ。同じく、ANAやJALなど航空会社もそうだろう。しかし日米路線でも、好んでユナイテッド航空（ＵＡ）やアメリカン航空（ＡＡ）など米系航空会社を選ぶ外国人エグゼクティブや富裕層も多かったりする。

日本人にとっては、どうみても日系エアラインの方がもてなしに厚く、丁寧で快適、なにより清潔だと感じる。それでも米国系航空会社をチョイスするのは、英語がより通じる、マイル会員である、母国のフラッグシップキャリアだから、アプリで予約や変更が簡単、入出国手続きがスムーズなどといった理由だけではない。

筆者の経験則から紐解くと、本書で紹介したように日本の高級ホテルや高級旅館より、外資系ラグジュアリーブランドホテルが選ばれるのと同じ理由にたどり着く。つまるところ、彼ら彼女らは、曖昧模糊としていて属人的な「おもてなし」よりも、グローバル・スタンダードなサービス、安心感や信頼感を求めているのだ。

「おもてなし」を求めて来る訳ではない

我々がそうであるように、インバウンドは世界遺産など有名観光地や自然、現地の食事、買い物などがその目的となる。無論、治安など安全性が担保されていることが大前提であり、その上で、一部の富裕層を除けば、航空券や滞在費など費用や日程も当然、旅先を選ぶ際の決定要因になる。

「おもてなし」が「日本はいい国」のイメージを後押ししている面は否定しないまでも、それ自体を求めてインバウンドが来日している訳ではない。そもそも日本流「おもてなし」は彼ら彼女らの日常にはなく、自国と同じような接客サービスや応対、または、いわゆるグローバル・スタンダードなサービスのほうが価値は高いのだ。

訪日するビジネスマンや富裕層が泊まりたいのは、ドメスティックなホテルや旅館ではなく、ヒルトンやマリオットだったりする。その需要をたくみにマーケティングし、外資系高級ブランドホテルの進出ラッシュが続いている。

換言すれば、グローバル・スタンダードなサービスこそ、顧客の求める「おもてなし」なのではないだろうか。

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