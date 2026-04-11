「境界知能の子どもたち」をどう支援するか…「学校の受け皿が乏しい」という現実

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

学校の受け皿が乏しいという現実

デイケアは、境界知能の子どもに特化した支援を行っているわけでありません。個々の学習指導以外は基本的に同じプログラムが実施されています。

学校の欠席が続くと生活のメリハリがなくなるために、生活・睡眠リズムが乱れがちになります。一旦リズムが崩れると「本人の気持ち」や「親の声かけ」だけでは立て直すことが難しく、学校に戻りたくても戻れない状況が生じます。そのような状態で、「学校には行かなくてもよいから早く起きなさい」「一日の計画を立てなさい」と言われても気持ちがついていけません。

精神科デイケアでは、子どもが「行ってみようかな」「行きたいな」と思えるようなプログラムや一日の過ごし方を提供し、継続的に通所することで生活リズムを整えていきます。すべての子どもを対象に生活支援を行っています。

スタッフが個別に話しかけたり集団活動に促したりしながら、少しずつ同世代の子どもたちとコミュニケーションがとれるような心理・社会的支援も行っています。

また、教職経験者が職員として在籍し、学校の指導要領に沿った学習支援も提供しています。

教育委員会や学校長の判断で「ひみつきち」に通った日を出席扱いと認められているケースも多数あります。その結果、欠席日数が増えたらどうしようという親子の心理的な負担も軽減されるのです。

ただし、毎日デイケアに通えるようになっても、境界知能の子どもには、学校の受け皿が乏しいのが現状です。

地域によって差はありますが、支援級や通級を利用するには、療育手帳や発達障害の診断の有無などで線引きをされてしまいます。

本来であれば、通常クラスで授業を教えてもらうことが理想ですが、30人から40人のクラスでは対応ができないのが実情です。

さらに、いじめてくる子や苦手な先生がいる場合は、教育機関内で不登校児として通級や支援級と別のクラス（適応指導教室）などに通うことになります。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

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