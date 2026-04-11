二刀流完走は…米殿堂入り投手が強調した挑戦の“難易度”　それでも大谷翔平なら「驚かないし、やり遂げれば5度目のMVP」

大谷の二刀流での活躍にペドロ・マルティネス氏も期待を寄せる(C)Getty Images

今季も二刀流スターが躍動している。

現地時間4月8日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回4安打1失点（自責0）、2奪三振1四球と力投。チームが3-4と競り負け、勝敗は付かなかったが、ここまで2登板で1勝0敗、防御率0.00と好成績を維持している。また、打者としても全12試合に出場し、打率.267、3本塁打、8打点、OPS.896とまずまずの数字を残している。

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この活躍ぶりには、米殿堂入り投手からの視線も熱い。レッドソックスなどでメジャー通算219勝を挙げたペドロ・マルティネス氏は、自身のXで「オオタニがシーズンを通し、投打の両方を維持できるかどうかは、まだわからない」と冷静に分析しつつ、「その資質を持つが、毎試合出場することを考えれば、大変なことだ」と強調。

それでも、「稀有な才能の持ち主だから、先発投手としてフルシーズンを戦い抜いたとしても驚かないし、もしやり遂げれば、それで5度目のMVPに輝くかもしれない」と続けており、期待を寄せていた。

もし今季のナ・リーグMVPに輝けば、2001〜04年のバリー・ボンズ氏以来、史上2人目の4年連続受賞となる。果たして二刀流完走を成し遂げるのか。今後のパフォーマンスからも目が離せない。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]