視力検査よりも、眼圧検査よりも大事…緑内障を早期発見するために必要な「検査の名前」

あなたが毎回気にしているその項目、本当に重要でしょうか？人間ドックで何となくつけるオプションは、本当に必要？知らずに受けると損をする、健康も遠のく健康診断ーー。

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失明しないために大事な検査は？

眼科の検査は、視力の良し悪しを測るだけではまったく不十分。特に50代以上では、なるべくオプション検査をつけて詳しく調べたほうがいい。たまプラーザやまぐち眼科院長の山口大輔氏が解説する。

「健康診断での眼科検査には、視力検査と眼圧検査、眼底検査がありますが、一番大事なのが眼底検査です。実は40歳以上のおよそ20人に一人が緑内障に罹患しているとされるのですが、この緑内障を早期に発見できるのが眼底検査なんです。

緑内障は目の中にある水の循環不全で眼圧が高くなることによって目の神経に負担がかかり、視野が欠けてくる病気です。眼底検査では、網膜や視神経の形を確認し、緑内障の兆候を摑みます。

初期〜中期だと自覚症状がないことが多く、視野が欠けて目が見えにくくなってきたときに検査したら、中期〜後期になっているということが多い。症状が出てから治療を始めても、失明する人もいますから、定期的な眼底検査は必須と言えるでしょう」

血圧が気になる人がすべきことは？

逆に、そこまで気にしなくてもいいのが血圧だ。血圧の基準値は、これまで何度も変更されてきた。'80年代には上が180、下が100と緩やかだったが、'00年に上140、下90と厳格化。さらに昨年には、上130、下80とより厳しくなった。しかし、元長浜バイオ大学教授の永田宏氏は「そもそも、あまり気にしなくていい」と語る。

「血圧はその日の体調や、血圧を測る環境によって大きく変わります。健康診断で140や、さらに高い150以上など、基準値を上回る数値が出たとしても、それだけで『あなたは高血圧です』とはなりません。もし、本当に高血圧が心配なのであれば、自宅で朝起きてから30分以内に血圧を測ることを1週間ほど続けてください。その平均値が150以上であれば、高血圧と言えるでしょう」

胸部X線や心電図などの検査についても、気に病む必要はない。

「X線では肺炎、肺がん、結核などを探すために、昨年や一昨年の写真と見比べて、影の大きさの変化をチェックする。もし異常な影があったり、これまであった影が大きくなっていたりするようであれば要検査になりますが、そういうケースは稀です。より正確な検査をしたければCTを撮ったほうが確実でしょう」（前出の永田氏）

心電図の検査結果はあくまでも参考程度に

かたや心電図は心臓の動きを確認し、不整脈、心筋梗塞、狭心症などを探し出す。しかし、検査結果はあくまでも参考程度にしかならない。永田氏が続ける。

「心電図で計測するのは10秒〜20秒程度の短い時間です。このわずかな時間で不整脈などの異変が見つかることはめったにありません。心配な人はホルター心電図と呼ばれる24時間の脈を測る機械で調べるのがいいでしょう」

最後に身体測定について。BMIや腹囲はどれほど気にしたほうがいいのか。BMIは22が適正とされてきたが、現在は25〜26くらいが最も健康で長生きすると言われており、少し太っているくらいでよい。腹囲についても、腹筋やウォーキングを続けていれば、次第に減らせる。

健康診断で出た数値ひとつひとつに一喜一憂するのではなく、本当に大事な項目を見極めることが、健康で長生きするための近道だ。

「週刊現代」2026年4月13日号より

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