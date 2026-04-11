日本に「保守」は存在するのか？グローバリズムとアメリカに追随する保守の混迷を問う

ポピュリズムとともに「保守」という言葉が乱立し、空前の保守ブームとも言われる今、文芸評論家・富岡幸一郎氏が「真の保守とは何か？」を問う新刊『保守のコスモロジー』が刊行されました。

政治学者・中島岳志氏が「日本にとって正統とは何かを問う迫真の一冊」と評する本書は、保守論客として活躍し、2018年に自裁した西部邁氏の軌跡をたどりながら、歴史の中に保守思想の本質を探る注目評論です。その冒頭部分を特別に公開します。

「保守」ブームの背後にあるもの

２０世紀後半から日本では奇妙な「保守」ブームが起こり、ポピュリズム的に「保守」を名乗る政党や言論人が現れてきた。そこには１９９１年の冷戦終結、つまりソヴィエト連邦（共産主義体制）の崩壊という世界的な現実が関与しているかに見えるが、その実、この国の政治においては戦後体制（冷戦構造）を基底として成立した自由民主党政権がその後３０年も継続（２００９年９月から１２年１２月までの民主党政権期はあったが、内実は同じである）してきた。２０１２年１２月からの第二次安倍内閣は、「安倍一強」といわれる長期政権となったが、自他ともに保守を認めたこの政治家は、戦後レジームからの脱却といいながら、大局的には新自由主義とグローバリズムという方向でアメリカ合衆国への従属という「戦後」そのものを維持継続する結果をもたらした。

その安倍晋三の３年余り前の銃撃死の折に、私は江藤淳の『日本よ、亡びるのか』（１９９４年刊）の帯文の「人が死ぬ如く国も亡ぶ／何時でもそれは起こりうる」という言葉をただちに想起した。それは私が安倍氏という政治家を高く評価していたからではなく、この「人」の死は、皮肉にも３０有余年前に終焉している第二次世界大戦の戦後体制が、疾うの昔に「亡び」ていることを改めて覚醒させてくれたからに他ならない。その後の数年足らずで５５年体制が生んだ旧来の自由民主党という政党はあっけなく崩れ、さらに「保守」という用語が無秩序に乱立して今日に至っている。

豊かな「日本」を取り戻すとの政治的スローガンの熱狂のなか、しかしそこに露呈しているのは、現在の日本の巨大な空虚である。明治維新からおよそ８０年を経て大日本帝国は焼土となり果てて亡んだが、今度の焼土はいわば精神の、霊性の灰燼である。守るべきものはそこにあるのか。保守すべき価値とは何なのか。そもそも保守思想なるものは存在したのか。日本人の思想としての「保守」の本質を歴史を遡行することで問うてみたい。

１９９１年、「ソ連崩壊」の衝撃

１９９１年の４月初旬、ノルトライン・ヴェストファーレン州の商業都市デュッセルドルフに私が居を構えた頃、このライン河畔の町にはイースター（復活祭）とともに春の訪れが近づいていた。中央駅から徒歩でも行けるホーフガルテンという、かつて宮廷の狩場だったという池や花壇、博物館などが点在する公園の近くのアパートの三階の屋根裏部屋の小窓にも光があふれていた。

前年の１９９０年１０月３日、永らく東西に分断されていたドイツは、ソ連支配下の東欧諸国の自由化と民主化運動、８９年１１月の市民によるベルリンの壁の撤去という激流のなかで奇蹟的な国家統一を果たしていた。当地に来て、人々はさぞかしある種の熱狂に包まれているだろうと予測したが、豈図らんや街々は静かな落ち着きのなかにあった。むしろ（翌９２年３月に帰国して私は初めて「バブル崩壊」という言葉を聞くことになるが）後にして来た日本の騒擾が異様であったと思わされたものである。

一年程の滞在の間、ゲーテ・インスティトゥートでドイツ語を学びながら休みの日々に各地を回り、旧東ベルリンのアレクサンダー広場に未だ残されていた巨大なマルクス、エンゲルス像の前で写真を撮ったり、自由化というよりアメリカの消費文化の象徴としてのコカ・コーラの缶を、崩れそうな商店のウィンドウに並べたアイゼナッハなどの古い街並みを歩いたりと観光気分を味わっていた。だいぶ後にこの年に制作されたゴダールの映画『新ドイツ零年』（東ドイツに長年潜伏していた西側の老スパイが冷戦終結で「西」に徒歩で向かい、貨幣が征服者となった西ドイツに絶望する）を観たが、金融資本が席巻する前のプロイセン的な旧東ドイツは、よそ者の私には居心地がよかった。

そして、１２月２５日の激震は今も鮮明に記憶に残っている。７月のワルシャワ条約機構の解体、８月のソ連旧体制派によるゴルバチョフ大統領の軟禁事件とクーデターの失敗をはさみ、ソヴィエト国家は瞬く間に瓦解への道をひた走った。ゴルバチョフは独立国家による新しい連邦条約を構想していたというが、９１年４月にグルジアの最高評議会が独立宣言を採択しソ連邦から離脱すると、その波はとどめようもなく、９月のバルト三国の独立、１２月１日にはウクライナ人の９０パーセントが独立に賛成し、ソ連邦は解体した。そして１２月２５日、ソヴィエト連邦旗が下ろされ、７４年間のマルクス・レーニン主義による革命の帝国はここに消滅した。

あわてて街で買い求めたいくつかのドイツの新聞に《Sowjetunion tot》の見出しが躍っているのを私は目にして、この《tot》＝「死」の文字に鮮烈な印象を受けた。第二次大戦後の世界を東西に分け支配してきた巨大な連邦国家の最期は、あまりにもあっけないものであった。私の感じでは大方のドイツ人はこのソ連の崩壊を驚きと同時に、ペレストロイカと東欧の民主化による自壊として冷静に見ているようだったが、統一を終えたばかりのドイツにとって、東欧諸国からの難民が大量に押し寄せている（統一の一周年記念日の前後には難民・外国人への無差別な暴力が起こった）ことの方が大きな問題となっていた。ネオナチらによるトルコ人などの外国人襲撃を沈着な言葉で批判したヴァイツゼッカー大統領の演説もあり、東を急激に併合した西ドイツの希望と不安は限りがないようだった。

近代２００年の地殻変動

そんななかで私は、歴史家フリードリッヒ・マイネッケが８２歳でむかえた祖国の敗北の翌年、１９４６年に出版した『ドイツの悲劇』（Die deutsche Katastrophe）を読み、ナチス・ドイツによる全的破壊のなかで打ち砕かれたドイツ人とその民族の文化的本質について語った最後のくだりに到った。第三帝国の１２年間の悪夢と破壊からの復興に向けて、ゲーテやシラーの思想詩を「ドイツ的なもののなかでも最もドイツ的なもの」であると称賛しての、次のような指摘である。

《それらのなかへ完全に沈潜する人ならだれでも、われわれの祖国のあらゆる不幸のなかに、また破壊のまっただなかに、破壊することのできないあるもの、ドイツの「打ちこわしがたい本質」を感ずるであろう》

この「打ちこわしがたい本質」との言葉は、原文はここだけがラテン語（character indelebilis）になっており、意味的にはカトリックの神学における秘蹟(サクラメント)に関わる。つまり教会の洗礼などのことであり、それを一度受けた者は如何なる大罪を犯しても永遠にその印章を喪失しないということだが、この「打ちこわしがたい本質」＝「消えざる印章」という神学用語をあえてマイネッケが使っていることは興味深い。これは近代ヨーロッパではconstitution（狭義の憲法ではなく国柄・国体）の形成の基盤概念であろう。

屋根裏の小さな書斎でこの言葉に出会った私は、何かといえばゲーテの名を持ち出すことには辟易しつつも、このドイツ語の文脈に不協和音のように響く奇妙な古語にふしぎな感覚の深さを覚えて驚いたものだ。この時はまだ知らなかったが、後にカール・バルトの大著『教会教義学』を読み進めながら私はもう一度この言葉に遭遇するのであるが、４６年余り前に首都ベルリンを占領したソ連の、その「死」をドイツ人が眼前にしているなか、廃墟のただなかで老歴史家が祖国の未来へと飛翔させるかのように放ったこの言葉は、１９９１年１２月２５日という世界史的な日付におそろしいほど符合するようにも思われた。

今、３５年前のソ連崩壊を欧州にあって直に見聞したことを回顧するのは、他でもない。保守あるいは保守思想というものを根底的に考えてみようとするとき、１９９１年のソ連邦解体という歴史の断層を改めて覗き込む必要を感じるのである。ウラジーミル・プーチンのバイアスのかかった言い方ではあるが、この「二十世紀最大の地政学的悲劇」は、現在のロシア・ウクライナ戦争の淵源だけでなく、フランス革命（１７８９年）以降に出現した宗教ではなく、哲学ないしはイデオロギーの上に基礎を置く近代国家の成立後の２００年の歴史に、大きな地殻変動を起こしたからである。

「人間至上主義」と保守の混迷

そもそも西洋でいわれる保守主義（conservatism）とはフランス革命を契機として誕生したものである。いうまでもなく『フランス革命の省察』（１７９０年刊）を著わし、政治や社会秩序を破壊する観念的な急進主義を批判したエドマンド・バークが、その嚆矢であるが、私がこれから論じていきたい「保守」思想とは、１８世紀以降のヨーロッパの近代史と思想史の枠をこえたものであり、西洋世界の源流たるギリシア・ローマ文明とユダヤ・キリスト教的一神教の宗教世界に根ざしつつ、かつまた日本を含む東洋的叡知の領域にも連関させてみたいものなのである。したがってソ連邦の解体を、たんに第二次世界大戦後、半世紀近く続いた米ソ冷戦の終わりではなく、むしろフランス革命からマルクス主義革命という西欧近代の、ひとつの時代の終焉として捉え直したいのである。

今日いわれるところの保守主義は、その一面において、アメリカの新保守派（neoconservative）に見られるように、自由と民主主義を普遍的価値として、「野蛮なテロとの戦い」の名の下にアフガニスタンやイラクに侵略戦争を仕掛け、その宗教や伝統を容赦なくこわして、社会秩序に変革（混乱）を強いてきた元凶と化してきた。また経済面でもグローバリゼーションと情報テクノロジー革命による新自由主義政策に加担するなど、あらゆる急進主義に抗する、保守思想の本来の在り方からすれば「脱グローバル運動」をこそ標榜すべきなのに、まさに真逆にある。リベラル・デモクラシーや金融資本と結びついたグローバリズムを批判するどころか、その潮流に追随している。このような「保守」の頽落、混迷と倒錯は、この近代２００年の国家と社会の近代性、モダニティにあられもなく従属することで、人間と社会が本来的に保守すべき（to conserve）超越的な価値の在処を見失い、その理念を喪失したところに生じてきたものなのではないだろうか。

別な言い方をすれば、保守思想は、神なき人間中心主義の近代世界において、その本質を問われることになったのである。《私たちが意味の究極の源泉であり、したがって、人間の自由意志こそが最高の権威であると、人間至上主義は何世紀もかけて私たちに納得させてきた》（ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』原著２０１５年刊。邦訳 柴田裕之、２０１８年刊）ことに、保守思想はいかに対抗してきたのか。いや、できなかったのか。「人間至上主義」から生まれたもろもろのイデオロギー（政治や国家、経済や社会だけでなく、性や自然観をめぐる現代的言説までの）に、いかなる疑義と抵抗を突きつけ、示しえたのか。さらにその未来へと対抗しうるのか。そのことが問われなければならない。

１９９１年１２月２５日に、私がドイツの地にあって体感したのは、当時フランシス・フクヤマがいったような共産主義体制に対する西洋民主主義の勝利としての「歴史の終わり」ではなかったのはもちろんであるが、そこで一見地政学的に生じた亀裂の底に露呈したのは、それこそフランス革命以降の、「人間の自由意志こそが最高の権威である」という近代の固定観念の終焉だったのだと改めて思う。そもそもソヴィエト国家とは、人間の意志（企図）の力で、この地上に「神の国」を招来させるというプロレタリア・メシアニズムの哲学国家の最終形態であった。そのソ連の崩壊が「アメリカの勝利」でなかったことは、ソ連が、１７世紀のニューイングランド移住にはじまる、「アメリカ」という土地自体をピューリタン革命＝千年王国論によって「神の国」とするアメリカ合衆国と、相似形にあったことを思えば当然の帰結である。

そしてこの３０有余年、一方でアメリカ合衆国も多文化主義による内なる分裂で衰退の一途を辿った。第二次大戦後の米ソの対立とは、自由主義・資本主義 vs.全体主義・共産主義の対立とは別次元で、（ある意味では）純粋なそれゆえに倒錯的な、宗教的欲望によって生まれた東西の「人間至上主義」による、巨大な革命国家の核兵器の均衡が生んだ擬制の終末論的な状況であったといっていい。この二つの異形の実験国家のなかで、保守思想はほとんど息を止められていたのである。

戦後日本が、この擬似宗教国家たる米国への従属のなかに８０年近くもあったのであれば、この国に「保守」なるものが存在しているなどというのは噓話でしかない。そのことを自らの〈無念の戦後史〉として、私に身をもって教えてくれたのは西部邁であった。

真の保守とは何か？「保守ブーム」の日本を撃つ西部邁の遺言…『保守のコスモロジー』刊行記念エッセイ