工藤會が全国唯一の「特定危険指定暴力団」に指定された理由

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

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オール日本警察対工藤會

元警部銃撃事件の後、警察庁が大号令をかけ、西日本各府県から月に延べ900人もの機動隊員が北九州市に投入された。捜査面でも警視庁からの10人など、腕っこきのマル暴刑事が各府県警から福岡の県警本部に送り込まれた。

つまり北九州はオール日本警察対工藤會がつばぜり合いした戦場なのだ。福岡県は暴力団排除条例が全国で一番早く施行されるなど、暴排の先進地とされるが、同時に暴力団にからむ事件の激発地でもあった。そこで生まれたのが「国策捜査」であり、検察による「国策起訴」と、裁判所による「国策判決」が後続して完結、といった流れになった。

警察庁は工藤會の首根っこを押さえるべく2012年、内閣による暴対法改正案として上程し、可決された。改正暴対法では新しく「特定危険指定暴力団」という枠を設けた。特定の暴力団をこれに指定すると、その組の組員が不当要求行為などを行った場合、中止命令なしにいきなり逮捕できる。

福岡県公安委員会（県警とほぼ同じ）は工藤會をこの「特定危険」に指定すべく、同年11月、同会に「意見聴取通知書」を送った。「特定危険」の指定に文句があるなら言い分を聞こうというわけだ。

「特定危険」に値するか？工藤會の反論は…

だが、福岡県警は北九州市に見る通り検挙率が低いことで全国に知られる。そのような警察に「特定」するだけの暴力的要求行為がらみのデータの蓄積があるのか、危惧する声があった。特定する以上、もちろん「工藤會組員に容疑」では足りない。犯人を逮捕し、決着がついた事件だけが基礎データになる。

やはり公安委が「通知書」に記した工藤會関係事件は古かった。2000年、01年、03年、05年、09年にそれぞれ発生した5事件を並べ、こうした事件を起こしたから、「特定危険」に値するという論理をとった。

意見聴取は福岡市の県警本部1階の会場で開かれたが、工藤會はこう反論した。

警察庁が毎年発表している「暴力団情勢」によると、08年指定暴力団の組員に出た中止命令は2018件である。この年の指定暴力団組員数は計3万8880人だから、組員一人当たり約0.0519件の中止命令が出された勘定になる。工藤會の組員数はこの年770人とされているから、約40件、中止命令が出されて当然だったが、実際に出された件数は12件だった。

同様に09年は期待値〔平均値〕37件のところ実際には13件、10年は期待値34件だが16件、11年は期待値34件だが10件、12年上半期は期待値17件だがわずか2件に過ぎなかった。つまり工藤會の暴力的要求行為等の発生率は平均値より低い。

にもかかわらず「暴力的要求行為等が多数敢行されていることなどから、工藤會の構成員等が更に反復して暴力行為を行うおそれがある」とする公安委の主張は破綻している。

工藤會は、むしろ工藤會を「特定安全指定」すべきだと公安委を揶揄し、警察には「市民の信頼回復に全力を尽くしていただきたい。工藤會も協力を惜しまない」と激励した。警察をおちょくったのだ。

だが、警察には没論理的な一面がある。工藤會の反論がいかに理屈に適っていようと、再反論することもなく、指定しようと思えばそのままストレートに指定する。暴力団の人権は考慮の外というのが警察の偽らざる感覚だったろう。当然のように工藤會は全国で唯一、「特定危険指定暴力団」に指定された。

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