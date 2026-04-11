エース級有能クリエイター社員が”逃走中”…【天下のフジテレビドラマ】のいま

1990年代から2000年代にかけて、日本の若者カルチャーを牽引した “月9ドラマ”を筆頭に、「ドラマのフジテレビ」と呼ばれた時代があった。

トレンディドラマというジャンルを作り出した『東京ラブストーリー』『101回目のプロポーズ』に始まり、木村拓哉主演の『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』『HERO』、松嶋菜々子主演の『やまとなでしこ』など、世帯視聴率30％超えを記録する国民的ヒット作が立て続けに放送され、「月曜日の夜9時は日本中がフジテレビを見ている」という神話が存在していた。しかしながら、その栄光の面影はもはや失われてしまっている。

現在放送されているドラマは、どれほど評判が良くても8〜10％台に届けば及第点で、今をときめく人気俳優や有名脚本家を起用しても、3％台前半に沈むケースすら珍しくなくなっている。

その中でもフジテレビのドラマの惨状は群を抜いている。

前編記事『三谷幸喜、古沢良太、根本ノンジ……【天下のフジテレビドラマ】人気脚本家でも惨敗する真相』に続き、フジの危機的状況をより加速させるクリエイターの退社事情についてお届けする。

有能なプロデューサーの退社

フジテレビのドラマから視聴者が離れている大きな要因として「キャスティングの弱さ」を挙げたのは、キー局の若手プロデューサー・C氏だ。

「人気俳優を抱える芸能事務所のマネージャーが、フジテレビのドラマの出演をなるべく断っているんだとか。率直に言って、今をときめく俳優たちにとっては『フジテレビのドラマには出たくない』というのが本音なのでしょう。芸能事務所にとっても、大事なタレントに“低視聴率俳優”のレッテルがつくリスクを冒してまでフジテレビのドラマに出演させるメリットがありませんから。

警察、医療、弁護士といった似たジャンルのドラマばかりで、俳優としての演技の幅や新境地を開けないこともネックになっていると聞きましたね。

１月クールのドラマを見ても『夫に間違いありません』の松下奈緒さん、『東京P.D. 警視庁広報２係』の福士蒼汰さん、『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の玉木宏さんなど、確かに実力はあるものの、キャスティングしたかった俳優は軒並みオファーを断られてしまったのか、彼らに頼らざるを得ない状況に陥った。これでは視聴率は稼げないですよね。この悪循環が続いていくと、悲惨な事態になり兼ねない」

そんな危機的状況をより加速させる問題が発生していると説明するのは、他局でプライム帯（午後7時〜11時）ドラマのプロデュースを手掛けるベテラン社員のA氏だ。

「フジのドラマ制作を担ってきたエース級が続々と局を退社したらしいんです。一人は多くのシリーズものを手掛けてきた中堅社員、もう一人は医療ドラマから青春群像劇までジャンルレスにこなしてきたベテランヒットメーカー。追随する形で若手の有望社員も退社すれば、フジのドラマ班は崩壊してしまうかもしれません」

フジを支えた脚本家たちも…

フジから“逃走中”なのは、プロデューサーだけではないようだ。A氏は続ける。

「フジテレビ主催のシナリオコンクールで大賞を受賞し、『silent』や『海のはじまり』といった大ヒット作を作った新進気鋭の脚本家・生方美久さんも次回作をTBSで執筆する予定なんです。また、『ヤンドク！』の根本ノンジさんも、他局での執筆にシフトしつつあると言われている」

では、フジテレビのドラマはこのまま静かに衰退を迎えるしかないのだろうか。制作会社で民放ドラマのディレクターを務めるB氏は語る。

「優秀な若手脚本家の流出を防ぐために新たな取り組みを始めてはいます。生方さんが受賞したシナリオコンクールの受賞者たちをグループ会社の所属クリエイターにして、豊富な経験を積ませる環境を作るようになった。

これまで受賞者たちは企画提案やサブライターとして“駒”のように扱っていましたが、『アンナチュラル』（TBS）を手掛けた野木亜紀子さんが他局で羽ばたいていったことを猛省したらしく、クリエイターファーストになろうとしているとか。うまくいくかは数年経ってみないと分かりませんが……」

かつて一つの時代を作ったフジのドラマが再建すれば、ドラマ業界全体もきっと明るくなるはず。フジテレビのドラマ制作現場が少しずつ変わっていくことを信じたい。

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