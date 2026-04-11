気づいたら仲良くなっていて、いつのまにか遠ざかる存在--「友だち」。変化する大人の友人関係を掬い上げる傑作がいま話題の理由とは？

大人になるにつれて、「新しい友だちを作るのが難しくなったな」「年々友だちの数が減っている気がする」--誰もが一度は抱えたことがあるであろう思いを丁寧に掬い上げた川上佐都さんの短編集『贅沢な関係』が、いま話題を呼んでいます。

「友だち」をテーマにした本作が、なぜ読者を魅了するのか。

書評家のあわいゆきさんが、その秘密と本書の読みどころに迫ります。

馴染み深さに反して曖昧な関係性--「友だち」

この世界には、すでに名づけられている関係性がたくさんある。親子、兄弟、同級生、同僚、恋人、夫婦……いちど挙げていこうとするとキリがなくなるほどには、ありふれている。

そのなかでも、多くのひとにとって馴染み深いにもかかわらず、その実態は曖昧な関係性が存在する。〈友だち〉だ。親子や兄弟のように血筋や生活様式で定義できるわけではなく、同級生や同僚のようにコミュニティへの所属が定義条件になるわけでもない。恋人や夫婦のように、何らかの契約を結ぶわけでもない。生きるうえで必ず身近にいなければいけないわけでもない。気づいたら仲良くなっていて、いつのまにか遠ざかっている--友人関係はいざその中身を言葉にしようとすると、雲を掴むように手応えがなくなってしまう。

では、私たちは何を基準にして、身近な他人を〈友だち〉だと認識している（するようになっている）のだろう？

川上佐都さんの短編集『贅沢な関係』は、友人関係とは何なのか、言葉にするのが難しいテーマを見事に描き切った短編集だった。収録されているのは、大人の視点から友人関係の曖昧さを見つめる五つの短編だ。

巻頭に収録されている「音めぐり」は、環境省がリストアップした〈日本の音風景１００選〉を十年以上、不定期に巡っているニッタとシバサキの物語だ。異性同士でありながらも気の置けない二人だったが、シバサキから結婚を告げられたニッタは、同じ異性が相手なら、友人よりも恋人を大切にすべき風潮に従い、距離を置こうとする。

ニッタがこのとき意識しているものは、世間がつくりあげている「風潮」だ。それは言い換えれば、人々のあいだでなんとなく共有されている規範から醸成された、多数派の感覚ともいえる。異性同士のあいだで友情は成立するか……といった典型的なお題目も、親密な異性同士であれば恋愛関係に発展していくとする「風潮」からうまれているといえるだろう。

では、十年以上つづいてきたニッタとシバサキの友人関係に、そんな風潮を当てはめることは果たして正解なのだろうか？ あるいは多数派の感覚を当てはめられるのだろうか？

その答えは、この作品の特色でもある語り口に宿っている。三人称の神視点で描かれる「音めぐり」は中盤に差し掛かるまで、ニッタもシバサキも意図的に性別がわからないようになっているのだ。それでも読み進めているあいだ、二人の性別はまったく気にならない。仲のいい二人のやりとりを性別関係なく受け取れる--その事実こそが、二人の友人関係が世間の「風潮」に回収されない特別なものだと証明する。友人関係は、世間の感覚で推しはかれるものではない。

「友だち」の基準は何なのか--。

そして、同様の推し量れなさを描いていた短編が「崩せない光景」だ。実家暮らしの藍が帰宅すると、弟の信之介が友人たちと三人麻雀をして、残る一人からの連絡を待っていた。彼らは通っていたトレーニングジムで知り合い、それぞれがジムに通わなくなったあとに偶然再会し、仲良しの四人組としてよく遊ぶ仲になったらしい。しかし、連絡のなかったひとりが突如としてＳＮＳのグループを脱退したことで、このメンツで遊ぶのは最後になるかもしれないと、いきなり暗雲が立ち込める。

第三者の藍からすれば、大人になってからトレーニングジムで偶然知り合って出来上がった友人関係は、なかなかつくれるものではない、かけがえないものに映る。おそらく多くの読者も、藍と同じように感じるだろう。

しかし友人関係の当事者からすれば、四人だから友人関係と呼べたのであって、ひとりいなくなるのは大きな違いだ。たとえひとりがグループから抜けても三人で遊べばいいじゃないかと、第三者が抱くであろう一般論は必ずしも通用しない。さらにいえば、当事者である三人のあいだでも、友人関係に対するスタンスは異なってくる。友人関係は簡単に定義できないからこそ、ばらばらなスタンスが常に交錯しあい、それなのにたまたま維持されている、奇跡といっていいのかもしれない。

最後に紹介したいのは「あかし」だ。中学時代の友人が結婚した、その挙式の帰り道、同じく同級生だった毛利とたまたま再会した橘高りさは彼女を食事に誘う。友情が昔から続いているのだと信じたいりさは毛利のことも友だちと思いつつ、心のどこかでは距離を感じている。一方で毛利は久しぶりに会っただけのりさに対して、距離をおいた態度をとる。

友だちであることに拘泥するりさの語りから見えてくるのは、友だちか否かによって変わる世界の認識だ。たとえばりさは、毛利が肩からかけている孔雀の描かれたトートバッグを目にして、毛利だと認識するまでは変な柄のバッグだと思っていたことに気づく。しかし毛利が身につけていると知ると、一転して「様になっている」と感じる。たとえ同じものを捉えているつもりでも、その対象が「誰」なのか--赤の他人か知人か、あるいはどこまで仲が良いかで、抱く感情は容易く異なってくる。関係値の変化による感情の移ろいを的確に描きとる筆致は本書全体の魅力だが、なかでもこの短編は、その移ろいを繊細に掬い取っていた。

ここまで見てきた通り、〈友だち〉は第三者（赤の他人）的な存在とは明確に隔てられている概念だ。では、〈友だち〉を〈友だち〉と認識している基準とはなんなのか--それは赤の他人に向ける感覚との、ポジティブな不一致だ。赤の他人でしかないはずなのに、赤の他人と接するときとは異なる前向きな感情が引き出される--それによってうまれるよろこびを、本作は描く。

そして、赤の他人に向けるようなよくある感覚との「不一致」と向き合ってうまれた描写にこそ、オリジナリティは宿る。ふだん生きていてよく抱く感覚とは一致しない、それなのに何故か心当たりのあるここでしか読めない描写が、本作を読めばいくつも発見できるはずだ。作者の卓越した観察眼によって紡がれた驚きと発見に満ちた物語を、隅々まで味わい尽くしてほしい。