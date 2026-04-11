川崎希、家族で沖縄旅行の“飛行機代”「現金は4120円だけ」 理由を説明し「ラッキー」
タレント・実業家の川崎希（38)が11日までに、自身のブログを更新。家族で沖縄旅行に出かけた際の飛行機のチケット代を告白した。
【動画】「みなさんお着物で可愛いね」「美男美女」和装姿の家族5ショットを公開した川崎希
「家族旅行へ」とハートマークを添えて「ひさびさの飛行機だ〜」と報告。「世界一周旅行でマイルがたくさん溜まってて なんと家族全員で飛行機代が 使用マイル数『64,000マイル』、運賃額等『4,120円』」とつづり、「現金は4120円だけで行ける〜ラッキー」と明かした。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にタレントのアレクサンダーと結婚し、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めていた。17年8月に第1子・長男、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女を出産した。
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「家族旅行へ」とハートマークを添えて「ひさびさの飛行機だ〜」と報告。「世界一周旅行でマイルがたくさん溜まってて なんと家族全員で飛行機代が 使用マイル数『64,000マイル』、運賃額等『4,120円』」とつづり、「現金は4120円だけで行ける〜ラッキー」と明かした。