プーチンが狙った「ゼレンスキー排除」…「特別軍事作戦」という言葉に隠された「征服」の企て

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

発売からたちまち重版が決定した話題書、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、「警察官」の犯罪──時代遅れの戦後秩序について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

侵略戦争

2022年2月24日午前6時前、ロシアの首都モスクワはまだ漆黒の闇に包まれていた。日の出まで1時間半余り。まどろみの中にある大都会がようやく目を覚まし、普段と変わりない1日が始まるはずだった。

ところが、この日はいつもと様子が違っていた。スーツに身を包み、険しい表情を浮かべた大統領のウラジーミル・プーチンが国営テレビに現れ、国民向けの重要演説を始めたのだ。

「ロシア国民の皆さん、友人の皆さん」。そう呼びかける口調は真剣そのものだった。「ロシアの安全保障を確保する上で、核心的な課題について改めて説明する必要がある」。プーチンはそう切り出した。

その後、いつものように長い口上が続いた。アメリカのイラク侵攻を指弾し、北大西洋条約機構（NATO）の東方拡大を責め立て、ウクライナのゼレンスキー政権を非難した。20分ほど経過した時、プーチンは重大な言葉を口にする。

「私は特別軍事作戦を実施する決定を下した。ウクライナの非軍事化と非ナチ化を追求する」(注1)

世界を揺るがす侵略戦争の幕開けだった。

プーチンの先制攻撃

国連憲章は武力攻撃を受けて自衛権を行使する場合を除き、他国への軍事行動には安全保障理事会の承認が必要と定めている。プーチンはこれを意識してか、特別軍事作戦は「自衛」のための行動と演説で繰り返した。

だが、ウクライナがロシアを攻撃したわけではない。プーチンが演説で非難した北大西洋条約機構（NATO）の東方拡大も武力攻撃ではない。特別軍事作戦と称しても、その本質はウクライナの主権を侵害し、領土を奪い取る侵略行為である。

プーチンは演説で、第43代アメリカ大統領ジョージ・W・ブッシュが命じた03年のイラク侵攻を「国際法無視」と糾弾した。皮肉にもそれは、国連憲章に違反してウクライナ侵攻を命じたプーチン自身にも当てはまる言葉だった。

『新書 世界現代史』第1章で「ブッシュの戦争」を厳しく批判したマレーシア元首相マハティール・ビン・モハマドも、「イラク侵攻が『ブッシュの先制攻撃』なら、ウクライナ侵攻は『プーチンの先制攻撃』だ」と断罪する。

その上で、「プーチンの先制攻撃」は「イラク大統領サダム・フセインの排除を狙った『ブッシュの戦争』と通底している」と述べた。侵攻当初、ウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキーを排除しようとしたことを非難したのである。

先述の通り、マハティールは「ブッシュの戦争」を「主権国家征服の試みに等しい」と断罪している。その伝で言えば、「プーチンの戦争」もまた、主権国家のウクライナを征服する企てだった。

第2次大戦終結後、連合国を勝利に導いた大国は、世界の平和と安全に責任を負う「警察官」を任じてきた。しかし、その中核を成すアメリカがイラクへ侵攻し、傷だらけになって「世界の警察官」の座を降りた。

今度はロシアが2014年のクリミア半島併合に続き、ウクライナへの全面侵攻に踏み切った。「警察官」が法（国連憲章）を守らず、「犯罪者」に成り下がったわけである。戦後の国際秩序は崩壊の淵に立たされていた。

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さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

注1 http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか