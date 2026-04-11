【校閲クイズ】「何度注意されても同じ過ちを繰り返すので、ついに堪忍袋の尾が切れた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「何度注意されても同じ過ちを繰り返すので、ついに堪忍袋の尾が切れた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「お」と聞くと、しっぽの「尾」が真っ先に出てきがちですが、堪忍袋とは、我慢のできる量を袋にたとえた言葉なので、ここはひもを意味する「緒」が正解。「へその緒」「鼻緒」など、ひも＝緒を使った言葉は意外とあります！

× 「何度注意されても同じ過ちを繰り返すので、ついに堪忍袋の尾が切れた」

〇 「何度注意されても同じ過ちを繰り返すので、ついに堪忍袋の緒が切れた」

【校閲クイズ】「現地時間の今日未明、フィギュアスケート女子FPが行われた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？