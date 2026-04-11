無意味な人間ドックのオプション検査《ワースト５》を大公開…「絶対に受けてはいけない」専門家が警告する検査まで

数年に一度は人間ドックを受けてきたが、最近はオプション検査の種類がやたらと増え、申込書が前より分厚くなっている気がする。

脳ドック、PET検診、腫瘍マーカー、エコー検査と、医者に勧められて、気がつけば高額なオプション検査をいくつも追加してしまう……そんな経験をしたことがある人は少なくないだろう。しかし、人間ドックのオプション検査は、付ければ付けるほど安心というわけでは決してない。

「値段が高いから良い」わけではない

実は、人間ドックのオプション検査の中には、おカネがかかるだけで有用性が低いものがあるという。ウチカラクリニック代表の森勇磨氏が解説する。

「年齢や体質、生活習慣によって必要な検査は人それぞれ異なりますし、オプション項目の中には、科学的根拠の乏しい検査も少なからず混在しています。

近年はオプションの豊富さを売りにした人間ドックも増えていますが、値段が高いからといって良い検査が受けられるとは限りません。富裕層向けの高額な人間ドックであっても、検査自体はアルバイトの若い医師が担当しているケースもあります。自分が受けるべき検査は何かを正しく把握することが大切です」

では、不要な、あるいは逆に付けるべきオプション検査は具体的にどれなのか、一つひとつ見ていこう。

まず、不要というよりもむしろ「やめておくべき」だと指摘する医者も少なくないのが、血液や尿検査でがんのリスクを調べる腫瘍マーカー検査だ。大学病院をはじめ、国内の医療機関の大半が取り入れるほど定番化しているが、見かけ倒しといってよいという。森氏が続ける。

「腫瘍マーカーは早期がんを見つけるというよりも、末期がんを見つける検査です。しかも、糖尿病や喫煙によっても数値が上がるため、がんでなくても陽性と出てしまうことがあります。精度が怪しいわりに、1項目あたり1500〜3000円とそれなりの費用がかかるので、あまりおすすめできません。ただし、前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSA検査だけは例外です。65歳以上の男性には有用性があると言えます」

「受けてはいけない」専門家が警告

さらに、「受けてはいけない」と警告する専門家もいるのがPET検査だ。

1回10万〜20万円という高額な費用がかかるにもかかわらず、検診目的での有効性はまったく証明されていないという。米国マウントサイナイ医科大学老年医学科の山田悠史氏が解説する。

「PET検査は主にがんの転移や広がりの有無を確認するために使われるもので、健康な人が受ける検診としては推奨されていない。偽陽性が多く、被曝のリスクもあります。その費用は、より科学的根拠のある別の検査に充てたほうがよほど賢明です」

医者にオプションを勧められると、「念のため」とつい選んでしまうのが人情というもの。頭部MRIやMRA（磁気共鳴血管撮影）で、脳卒中や脳萎縮などの脳疾患を未然に防ぐための脳ドックも、そんな感覚で追加してしまう人が多いはずだ。

しかし、無症状の人がわざわざ受ける必要はほぼなく、費用もばかにならないので、条件次第では「損する検査」になりうるという。

「MRIで細かな変化が見つかり、本来は問題がないのに、誤った病気のレッテルを貼られてしまうリスクのほうが気になります。脳ドックを受けるべきなのは、脳血管障害の既往歴がある方や、家族に同様の病歴が複数いる人に限られます」（前出・森氏）

これもあれも、全部ムダです

腹部エコーも同様だ。肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓などを超音波で調べるもので、人間ドックのオプションとして定番化しているが、この検査を受けることで死亡率が下がるという科学的根拠は乏しい。前出の山田氏が続ける。

「腹部エコーで腎臓や肝臓に嚢胞やしこりが見つかったと言われ、『がんではないか』と不安になって精密検査を受けに来る患者さんに多く出会います。

嚢胞は多くの場合、放っておいて問題のないものですが、『ちょっと大きくなっている』などと言われるたびに追加で検査を繰り返すことになります。検査が不安を生み、その不安がまた検査を呼ぶという悪循環に陥りやすいのです」

さらに注意したいのが、人間ドックのオプションとして近年急増している線虫がん検査だ。がん患者の尿に線虫が集まる性質を利用したもので、「尿1滴でわかる」「尿だけで判定できる」と謳い、街中の広告やタクシーの車内モニターなどでも目にする機会が増えている。手軽さと低価格を売りにしているが、安易に受けるのは注意が必要だ。

「線虫がん検査は、一見すると画期的に思えますが、医学界からは検査の再現性や精度に疑問符がつけられています。また、健康な人が受けると、偽陽性となる問題もある。

陽性と出てしまうと、その後により負担の大きい追加検査を受けることになります。有効性の不確かな検査が、体の負担になる検査の入り口になってしまうのです」（山田氏）

【後編記事】『「人間ドックでぜひ受けたい」と専門家が太鼓判を押す《超有用なオプション検査》一覧…実はたったこれだけです』へつづく。

「週刊現代」2026年4月13日号より

【つづきを読む】「人間ドックでぜひ受けたい」と専門家が太鼓判を押す《超有用なオプション検査》一覧…実はたったこれだけです