「がん検診で死亡リスクが下がる」はウソだった…！その《異常あり》診断、実は偽陽性かもしれない

「すぐに治療しない」がんもある

がんは何十年も、日本人の死亡原因の第1位であり続けており、多くの人が「がんは怖い病気」というイメージを持っています。しかし、そこから「がん検診さえ受ければ安心」と考えることには、注意が必要です。

一口にがんといっても、さまざまな種類が存在し、検診で見つかったからといっても、あわてる必要のないものもある。

たとえば甲状腺がんや前立腺がんは一般的に進行が遅いがんとして知られており、見つかってもすぐに治療しないという選択肢が診療ガイドラインに明記されています。

また、乳がんや胃がんなど、よく見られるがんの中にも、進行しないがんは混在しています。

がん検診によって死亡率が下がるというエビデンスがあるのは、一部に限られています。がんの種類に応じて、検診の受け方を見直さなければならないのです。

偽陽性が精神的負担を生む

本来治療しなくてもよいがんを見つけてしまったために、不要な治療を受けることになります。このことを「過剰診断・過剰治療」と呼びます。また、偽陽性、つまり実際にはがんではないのに「異常あり」と判定されるケースも少なくありません。

それらの場合、患部に針を刺して組織を採取したり、皮膚を切開して検査したりするなど、体への負担が大きい精密検査を繰り返し受けることになります。「がんかもしれない」という不安を抱えながら検査結果を待ち続ける精神的負担も、決して小さくないはずです。

患者さんは「早く見つかってよかった」と思うかもしれませんが、それが過剰診断だったとしても、本人には一生わかりません。

デメリットが見えにくいことこそが、がん検診の大きな問題のひとつなのです。

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「週刊現代」2026年4月13日号より

勝俣 範之／隅鹿屋病院、茅ヶ崎徳洲会病院、国立がんセンター中央病院で研修・診療経験を重ね、乳腺科医員、薬物療法室医長などを歴任。2004年にハーバード大学公衆衛生院へ留学。同年、国立がんセンター中央病院第二通院治療センター医長に就任。2010年に国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科外来医長、2011年より日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授。

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