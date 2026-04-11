スマホ依存を脱却できる方法はあるか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「スマホの通知は鳴るたびに脳を刺激し、ギャンブル同様の中毒性を引き起こす。通知のオフ、依存性の高いアプリの削除、またはホーム画面からの非表示にするのが極めて有効だ」という――。

※本稿は、菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／whitebalance.space ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／whitebalance.space

■「無視できないように」設計されたスマホ

脳をゆるめるために、もっとも効果的なこと。それは、スマホに物理的に黙ってもらうことです。

そのためにまず、可能な限り、アプリの通知を切ってしまいましょう。ひっきりなしに鳴るスマホの通知は、僕たちの意識を奪いにきます。だから、意識を持っていかれないように、通知を止めてしまうのです。

参考として、私のスマホのホーム画面はこちらです。必要最低限のアプリだけを配置して、画面下部には余白を持たせるようにしています。後ほど解説しますが、グレースケールにすればスマホに興味を持てなくなって、なおのことよしです。

『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』より

「でも通知をオフにするのはめんどう。通知が来ても無視すればいいや」そう思うかもしれませんが、残念ながら不可能です。

なぜなら、スマホやアプリは「無視できないように」設計されているから。スマホの通知が鳴るたびに、僕たちの脳の「報酬系」が刺激されるように設計されているからです。

報酬系は、僕たちに「いいことがあるかもしれないから、確認しに行け」と行動を促す脳内ネットワーク。このネットワークが高まるのは、メリットの気配を感じて「期待」が高まったときです。

スマホの通知が来ると、「いい知らせかもしれない」と結果がわからないまま期待が高まりますよね。この不確実な期待が報酬系を刺激して、「今すぐ確認したい」という衝動を生みます。

■スマホは「ギャンブル同様」の中毒性

通知が鳴るたびに、これが繰り返されることで、やがて「スマホを確認せずにいられない」

「確認しなければ不安」という状態に。これはギャンブルがやめられなくなるしくみとそっくりです。事実、ギャンブル依存とスマホ依存では、報酬系の一部である線条体などに共通した変化が見られることが知られています。

そう、スマホやアプリは、ギャンブル同様の中毒性を持っているのです。

「スマホは、ポケットに入るスロットマシンだ」そう言ったのは、かつてGoogleのデザイン倫理担当をしていたトリスタン・ハリスです。

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広告収益が欲しい企業は、ユーザーのスマホ滞在時間を最大化するために、アプリの通知、無限スクロール、おすすめ表示などを駆使して、あなたの注意を奪い続ける設計を採用しています。

あなたの意識（注意力）は、スマホやアプリに常に狙われているのです。めちゃくちゃ怖いですよね。

ということで、本当に必要な通知以外はオフにして、それ以外の通知は自分に余裕のあるタイミングで見る癖をつけるようにしてみましょう。

■思い切って「アプリ」を削除してみた結果

脳の余白を取り戻すために、もっとも強力で即効性のある方法をご紹介しましょう。それは、「つい触ってしまうアプリを、スマホから消してしまう」という方法です。

「えっ、消すのはちょっと……」と抵抗を感じるかもしれません。しかし、この方法を強く推奨しているのは、GoogleやYouTubeのプロダクトデザイナーを務めたジェイク・ナップです。

彼は、人の注意を1秒でも長く惹きつける「依存の仕組み」を研究し続けてきた、いわばスマホの専門家です。

彼は、自身の集中力と「子どもと過ごす時間」を取り戻すために、自分のスマホからX（旧Twitter）、Facebook、Instagramを次々に削除。さらには、自分が開発に携わったGメールまで削除しました。

消すときは相当ためらったそうですが、いざ消してみると、驚くほど心がホッとしたといいます。

彼は、SNSや動画サイトなど、スクロールすれば無限にコンテンツが湧き出るアプリを 「無限の泉（インフィニティ・プール）」と呼び、それらをスマホから一掃することを勧めています。

1日でも、1週間でも、1カ月でも体験してみることで、「脳の余白」が増えて、自分にとって必要なものがクリアになってきます。

■消すアプリ・消さないアプリの見分け方

とはいえ、現代を生きる僕たちにとって、すべてのアプリを消すのは現実的ではありませんよね。そこで、次のような「自分なりの基準」で整理してみましょう。

1「時間泥棒」なアプリは思い切って削除

インスタグラムやX、TikTok、YouTube、Netflixなど、気づくと数十分経っているような「エンタメ・SNS系」のアプリが対象です。これらは、脳を「受け身」の状態にさせ、余白を奪う最大の要因です。

2 「仕事用」は残してOK

マップやカレンダー、業務連絡に不可欠なツールなど、「特定の目的がある時だけ使うアプリ」は残しても大丈夫です。無理をして不便にしすぎる必要はありません。

3 「消すのが怖ければ」まずは隠す

どうしても削除に踏み切れない場合は、アプリを「トップ画面（1枚目）」から消すだけでも効果があります。

具体的には、

・奥に追いやる：フォルダに入れて、ホーム画面の3枚目以降へ移動させます。

・スマホの便利機能を使う：iPhone（2020年9月〜のiOS14以降）であればアイコンを長押しして「ホーム画面から取り除く」を、Androidであれば「×」印を選んでみてください。アプリ自体は消えませんが、検索しない限り視界に入らなくなります。

■ゲームのプレイ時間が30％低下した

「目に入らない」という状態をつくるだけで、脳を刺激するノイズは劇的に減ります。スマホに「呼び出される人生」から、自分がスマホを「道具として使いこなす人生」へ。

みなさんも、まずはアプリをひとつ、ホーム画面から整理することから始めてみませんか？

あるいは、画面をモノクロ（グレースケール）にすることで、スマホの利用時間を抑えられるという報告もあります。

たとえば、九州大学の研究チームの2025年の発表（※1）。これによると、人気ゲーム「Flying Gorilla」のプレイヤー8万人以上を対象にした実験で、画面をモノクロにしたところ、

・1日の平均プレイ時間が、最大約30％低下

・翌日もゲームを続ける「継続率」が約40％低下

したとのこと。

写真＝iStock.com／Marco_Piunti ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Marco_Piunti

脳を興奮させる鮮やかな色彩を抑えることで、ゲームへの没入感が減り、利用時間が減ったと考えられるそうです。要は、扁桃体への刺激が減るのです。

■モノクロ設定で使用時間が1日40分減少

また、2020年に発表され、2023年に正式出版された、ノースダコタ大学の研究（※2）、スマホ画面をモノクロ設定にした対象グループは、カラーのままのグループに比べて、1日あたりの使用時間が平均して40分減少しました。

菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）

「だらだら使い」が短くなったのです。特にSNSなど視覚的な刺激が強いアプリでは、高い抑制効果が見られたといいます。

たいていのスマホには、画面をモノクロ（グレースケール）にする機能が標準装備されていますから、ぜひ試してみてください。たったこれだけで、あなたの脳には静かな「余白」が生まれるはずです。

※1 論文タイトル：Ethical disengagement in mobile games.: The effects of loading delay and grayscale on user engagement 著者：Yugo Nakamura, Ryota Takao, Shogo Fukushima & Yutaka Arakawa （2025）

※2 論文タイトル：True colors: Grayscale setting reduces screen time in college students. 著者：Holte, A. J., & Ferraro, F. R.（2023）.

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菅原 道仁（すがわら・みちひと）

日本脳神経外科専門医、日本抗加齢医学会専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター

脳神経外科医。菅原脳神経外科クリニック（東京都八王子市）、菅原クリニック東京脳ドック（港区赤坂）院長。杏林大学医学部卒業。「人生目標から考える医療」のスタイルを確立し、心や生き方までをサポートする医療を行う。著書に『すぐやる脳』（サンマーク出版）など。

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（日本脳神経外科専門医、日本抗加齢医学会専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター 菅原 道仁）