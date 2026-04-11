「マイナポータルが無効になりました」無害か詐欺か…突然PCに現れるこの奇妙な通知の意味をご存じですか？

最近、「マイナポータルが無効になりました」という奇妙なメッセージが、PC画面に現れるようになった。どう対処したらよいのか？

この件について、ウエブには多数の投稿がある。この通知は詐欺ではないかとの不安を持っている人が多い。詐欺でないとしても、いくつもの疑問が残る。

マイナポータルからのメッセージは偽物？

PCで作業していると、画面の右上に、つぎのメッセージが出るようになった。

「マイナポータルが無効になりました。再度有効にするには、次の新しい権限を許可してください」

通知文の下に、「許可」と「削除」のボタンがある。

私は、最初は、あまり深く考えることなしに、「許可」のボタンを押していた。マイナポータルが無効になっては困るからだ。

しかし、何度も許可しているのに、何度も同じメッセージが出る。

そこで少し不安になり、念のため、スマートフォンでマイナポータルにアクセスしたところ、問題なく開くことができた。

上記の警告文は、Chromeを使っている場合に出てくるものらしい。私は、スマートフォンではChromeを使っていないから、出てこないのだろう。

そこで、PCではマイナポータルを使わなければよいと思い、通知の右上にあるＸ印を押して、表示を消すことにした。

しばらくするとまた同じ通知文が出てくるのだが、そうしたらまたＸを押す。要するに放置することにしたのだ。

多くの人が不安に思っている

ところが、そうしているうちに、私のPCが偽のセキュリティ警告に何度か見舞われた。これは、あきらかに個人情報を盗もうとする詐欺なので、得体の知れない通知に対する私の警戒感は、一挙に高まった。

「マイナポータルからのメッセージ」も、「許可」のボタンを押したときに何らかの情報を詐取する詐欺なのではないだろうか？すでに何度か「許可」のボタンを押してしまったので、改めて不安がつのる。

そこで、ウエブを検索してみると、この問題に関する記事や投稿が沢山あることが分かった。多くの人が、対応に迷い、戸惑っている。そして、多くの人が、私と同じように、これをフィッシング詐欺ではないかと疑い、不安を抱いている。

懐疑派から無害論まで回答はさまざま

上記の投稿に対しては、回答も寄せられている。その内容は、さまざまだ。

「無害論」もある一方で、「懐疑派」もいる。

「『削除』を選ぶと、二度とマイナポータルを使えない」との説明もあり、心配を掻き立てられる。

実は、この通知のことは、マイナポータルの「よくあるご質問」にも出ている（この説明は、マイナポータルのサイトを開かなくても、検索すれば見ることができる）。

その説明によれば、「マイナポータルを利用できるウェブサイトが追加された場合、表題のメッセージがブラウザに表示されることがあります」。「こちらのFAQを参照して、表示されたウェブサイトがマイナポータルで許可されたウェブサイトと一致しているかをご確認ください。」とある。

だから、マイナポータルからの正式の通知がブラウザに表示されることがありうるのは事実だ。

しかし、そうだからと言って、私のPCに表示されているのが、デジタル庁からの正式の通知だとは言えない。それによく似せて作った偽の通知なのかもしれない。これが大きな問題だ。

マイナポータルにアクセスできる機関を追加した

前記マイナポータルの「よくあるご質問」には、この現象が起きている理由と、対処法が説明してある。

私の想像も交えて解釈すれば、事態は次のようなことだ。

マイナポータルでは、いくつかの機関（公共的な機関が多いが、そうでないものもある）がマイナポータルにアクセスすることを認めているらしい。今回、そこにさらにいくつかの機関（自治体の婚活支援・マッチングサイトなど）が追加された。それらの機関がアクセスすることを認めてほしい、ということのようなのだ。

ウエブにある説明には、「画像の表示は、実際にソフトウェアがアクセスするか否かに関わらず、デジタル庁が新しく承認したサイトを追加した際に必ず出るポップアップです」という説明もある。「マイナンバーカードによるログインができるようになったため、そのサイトへのアクセス許可を求めている」との説明もある。

ただし、「アクセスする」ということの具体的な意味は、分からなかった。

何を許可するのか？

一番大きな問題は、「許可」というのだが、一体、どんな情報について、どのような権限を許可するのかが、はっきりしないことだ。

結婚紹介所が私に直接関係するようには思われない。だから、そこからのアクセスを許可しないとマイナポータルが使えなくなるというのは、どうしても納得できない。私としては、結婚紹介所からのアクセスを認めないままで、マイナポータルを使い続けたい。それは許されないのだろうか?

なお、「メッセージを閉じてしまった場合は、以下の手順で拡張機能を有効にする」という説明もある。それによれば、必要とされる操作は、つぎのとおりだ。

1. ブラウザの右上にある「…」ボタンを押下する。

2.「マイナポータルアプリが無効になっています」を押下する。

3. メッセージが再表示されたら「権限の許可」ボタンを押下する。

4. Windowsでは「F5」キー、Macでは「command」+「R」キーを押下し、ページを再読み込みする。

ただし、私はこの操作をまだ行なっていない。そして、すでに述べたように、通知文にXをつけて、消すだけにした。

つまり、マイナポータルをPCでは使わないことにしている。しかし、許可し続けても何度も出てくる理由が分からない。また、無視したらどうなるかは依然として分からず、不安が収まったわけではない。

わざわざ通知を送ってくるのだから、無視していると何か不都合なことが起こるかもしれないという不安は、依然として残っている。また、私が見ているのがマイナポータルからの正式な通知ではなく、何らかの詐欺行為ではないかという強い不安も残っている。

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