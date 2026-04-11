目覚めた時にそばにいたのは…家を飛び出し雨に濡れる50代ツマに優しい言葉をかける「見知らぬ」人物

「仕事と子育てを両立させる生き方」

「令和3年国民生活基礎調査」によると、結婚、出産後も仕事を中断しない（第1子出産前後の就業を継続する）女性が5年前の調査時に比べて、5割台から7割台に増え、育児休業を取得する男性も、5年前の4倍近くに上昇した。

当然のことだが、日常的に家事を行う夫も増え（と言っても、妻が正規の職員で、日常的に家事をやっていると答えた夫は4割に過ぎない）、結婚、出産、仕事をめぐる女性のライフコースについて、「仕事と子育てを両立させる生き方」を理想とする割合が初めて最多となった。

これは、昭和から平成のころには、ほとんど見られなかったものだ。

かつて、社内結婚した女性は「寿退社」などと祝われ、自主退職するのが「普通」だった。シングルの女性は30歳を過ぎると、「オールドミス」「お局様」など、今では考えられないような名称で呼ばれることもあった。女性は結婚して、家庭に入り、子どもを生み育てるのが「幸せ」（だから、結婚退職を寿退職などと呼んだのだろう）とされていたのだ。

そんな世情に押されて、「寿退職」し、夫のため、子どものため、家族のために尽くしてきた女性は、その後どうなったか。

そんな女性の価値観の変化と生き方を考えさせるのが、コミックエッセイの名手、野原広子さんの最新刊「うちのツマ知りませんか」（野原広子著/オーバーラップ）だ。

「お醤油買ってくる」と出ていったツマ

結婚30年、仲良く暮らしていたはずのツマが「お醤油買ってくる」と出ていったきり帰ってこない。

夫の康がパート先を訪ねると、すでに退職したと言われる。結婚した息子に訊いても、連絡はないと言われる。警察に行くと、夫婦仲はどうなのか、家出じゃないかと疑われる始末。

探し回るほどに、自分がツマについて何もわかっていなかったことに気づかされる。

それでも自分はツマを愛し、夫婦仲は良かったと思いたい康に、若い部下は、「あんなに奥さんの悪口を言っていたのに、心配なのか」などという。実は康はその部下に対し、「かわいい」などとよこしまな思いを隠し持ち、彼女が離婚したてのころ、「ツマに黙ってアパートまで借りて」やったこともあったのだ（実際は何もなかったのだが）。

短期連載の第7話となる本編では、いよいよ家出したヨシ子の行方が描かれる。

暗闇の中、目覚めたヨシ子は、自分がどこにいるかわからない。そこに、老女が入ってきた。そしておにぎりとお茶を差し出し、ヨシ子を労る。

ヨシ子はここで、前夜の出来事を思い出す。雨に濡れながら、行き場なく立ち尽くしていた自分を、この見知らぬ老女が車に乗せてきてくれたのだった。

著者の野原さんは、2013年『娘が学校に行きません- 親子で迷った198日間 』（メディアファクトリー）でデビューし、2021年『消えたママ友』（KADOKAWA）『妻が口をきいてくれません』（集英社）で第25回手筭治虫文化賞短編賞を受賞。その後も、『人生最大の失敗』（オーバーラップ）、『今朝もあの子の夢を見た』（集英社）、『赤い隣人〜小さな泣き声が聞こえる』（KADOKAWA）など、多くの話題作を出してきた。

作品について、SNSでは

「どこにでもあるような、だからこそ共感できる。さりげなく鋭く描き出す作者の手腕に敬意を表したい」

「すごく面白かった。献身的な主人公は少しだけ私の母に似ていますが、自立心を持っているので、やっぱり違うかな」

「現代アルアル。自分の身に置き換えながら読んでみると、結局、自分の気持ちのとおりに行動するのが一番と感じました」

など共感が多く寄せられる。

「本当は誰かに聞いてもらいたい」

そんなリアリティ溢れるストーリーや会話を、野原さんはどう創作されているのか。作品の多くは、実は自身の体験ではないという野原さんにうかがった。

「主に、友人知人に取材しています。次の作品のために、こういう話を聞いているんだけど、と切り出すと、『外ではあんまり言えないんだけど……』って。それでも、ちょっとお酒が入れば、よくぞ、訊いてくれた、くらいの勢いで話してくれるんです。

一息ついたところで、たくさん話してくれてありがとう、ってお礼を言うと、えー、もういいの？ まだまだあるよ、なんて言われることも。

みなさん、我慢していることとか、心に溜めていることが、いろいろあるんです。なかなか掃き出せない分、本当は誰かに聞いてもらいたいんじゃないかな」。

たしかにスレッドやXには、子どもや夫、義理の両親への不満、そしてママ友のふるまいに感じるモヤモヤがたくさん投稿されている。

「実は、ママ友にだけは（そうした聞き取り取材が）できなかったんです。以前『ママ友がこわい』という作品を描くときに、ちょっと話を聞かせてもらえる？ と言ってみたのですが、え？ って固まっちゃって。

あらぬ方向に視線を向けたその人に、『そこは触れてはいけないんじゃない』って言われ、その一言にぞわっとしました」（野原さん）。

「あまりに怖く描きすぎた」

取材できなかった『ママ友がこわい』は、代わりに本やブログなどをたくさん読んだという。「以前、文京区でお受験のことでトラブルになったママ友の子どもを殺害した事件がありましたよね。あの記事もたくさん読みました。触れてはいけないっていう闇の部分まで、描けたらいいなと思って」。

この作品は大きな話題となったが、野原さんは「あまりに怖く描きすぎた」との反省から、次作の『消えたママ友』を描くことを決めたのだと言う。

本編では、そんな野原さんの最新刊『うちのツマ知りませんか？』から、ストーリーや会話のみならず、シンプルな作風の中に主人公ヨシ子の戸惑いや動揺が驚くほどリアルに描かれた漫画を試し読みで紹介する。

◇「お醤油買ってくる」はずのツマは、行き場所がなく、橋の上で雨に濡れていた…。ツマはなぜ家に帰らないのか。家に迎え入れた老女は誰なのか。

第８話「『お醤油買ってくる』と言い残し帰らないツマ。探す夫を『よからぬ噂』で翻弄する『他人』が期待するもの」では、残された夫を動揺させるニュースがもたらされる。

【第8話を読む】「お醤油買ってくる」と家を出て戻ってこないツマを探す夫を「よからぬ噂」で翻弄する「他人」が期待するもの